







バレーボール女子アジア選手権2026の初戦では8月21日(金)、日本代表と香港代表が対戦する。

本記事では、日本vs香港の地上波テレビ放送、BS・CS中継予定を紹介する。

日本vs香港の地上波テレビ放送はある？

中国・天津で開催されるバレーボール女子アジア選手権2026にて、日本は予選ラウンドのプールC初戦で香港(ホンコン・チャイナ)と対戦。試合は日本時間8月21日(金)19:30に開始予定となっている。

地上波テレビでは、『フジテレビ系列』が生中継を行う。

地上波テレビ放送情報

・チャンネル：フジテレビ系列

・中継時間：8/21(金)19:00～20:54

日本vs香港のBS・CS衛星放送はある？

日本vs香港は、CS衛星放送の『フジテレビONE』でも生中継が予定されている。スカパー！経由で加入した場合、『フジテレビONE』の視聴料は初月無料となるが、契約付きの解約を行うことはできない。

衛星放送情報

・チャンネル：フジテレビONE

・中継時間：8/21(金)19:20～22:50

日本vs香港のネット配信はある？

日本vs香港のネット配信は、『TVer』、『FODプレミアム』、『Volleyball TV』が実施。『Volleyball TV』は英語音声による配信となる。

なお、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は通常の月額が1,320(税込)だが、2026年9月2日(水)までに加入した場合は最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施している。

ネット配信情報

・チャンネル：FOD(Amazon)、TVer、Volleyball TV

・中継時間：8/21(金)19:20～/19:00～20:54/19:30

日本vs香港の中継情報まとめ

日本vs香港の中継局、チャンネル一覧は以下の通り。

チャンネル 形態 生中継 FOD(Amazon)

[9/2までの加入で最初の1カ月が100円(税込)！] ネット 〇 Volleyball TV

(英語音声) ネット 〇 TVer ネット 〇 フジテレビONE 衛星放送 〇 フジテレビ系列 地上波 〇

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

女子日本代表 香港戦のおすすめ視聴方法は？





Amazon





前述の通り、日本vs香港はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる利便性に加え、9月2日(水)までの加入で最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施しており、キャンペーン期間中の解約も可能なため、アジア選手権女子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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