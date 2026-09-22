バレーボール女子日本代表は9月22日(火)、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」決勝戦で中国代表と対戦する。

本記事では、日本vs中国の地上波テレビ放送、TVer無料配信の有無を紹介する。

バレー女子日本代表・アジア大会決勝の日程は？

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)に出場しているバレーボール女子日本代表は、2026年9月22日(火)に決勝を迎える。

日本は準決勝で韓国代表にセットカウント3-0で勝利。決勝では中国代表と対戦し、試合開始は19:20予定。会場は愛知県の小牧市スポーツ公園総合体育館となる。

大会：第20回アジア競技大会 女子バレーボール競技

ラウンド：決勝

対戦カード：日本代表 vs 中国代表

開始日時：2026年9月22日(火)19:20

会場：小牧市スポーツ公園総合体育館(愛知県)

バレー女子日本代表・アジア大会決勝の地上波テレビ放送・TVer無料配信はある？

日本vs中国の決勝は、地上波『TBS系列』で生中継される予定だ。中継番組は19:00から予定されている。

また、『TVer』でも『TBS系列』の放送を同時ライブ配信する。

チャンネル 形態 中継有無 TBS系列 地上波テレビ ○

[19:00-] TVer ネット ○

[TBS同時配信]

バレー女子日本代表・アジア大会決勝の生中継は？

日本vs中国の決勝は、地上波『TBS系列』と『TVer』に加えて、『U-NEXT』でもライブ配信される予定となっている。

『U-NEXT』では女子バレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、初回登録者は31日間の無料トライアルを利用できる。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] ネット ライブ＆見逃し配信

バレー女子日本代表・アジア大会決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、バレー女子日本が出場する決勝は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。