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20240803 volleyball japan women(C)Getty images
アジア競技大会・女子バレーはU-NEXTが配信！31日間無料トライアルに登録
Tsutomu Maeda

バレーボール女子日本代表 アジア大会2026初戦の地上波テレビ放送・TVer無料配信はある？

バレーボール女子日本代表のアジア大会2026初戦、ネパール代表戦の地上波テレビ放送・TVer(ティーバー)無料ネット配信はある？お得な視聴方法を紹介する。

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バレーボール女子日本代表は9月16日(水)、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」予選ラウンド初戦でネパール代表と対戦する。

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本記事では、日本の初戦の地上波テレビ放送、TVer無料配信の有無を紹介する。

バレー女子日本代表・アジア大会初戦の日程は？

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)に出場するバレーボール女子日本代表は、2026年9月16日(水)に初戦を迎える。

初戦の相手はネパール代表で、試合開始は19:20予定。会場は愛知県の小牧市スポーツ公園総合体育館となる。

  • 大会：第20回アジア競技大会 女子バレーボール競技
  • ラウンド：予選ラウンド 第1戦
  • 対戦カード：日本代表 vs ネパール代表
  • 開始日時：2026年9月16日(水)19:20
  • 会場：小牧市スポーツ公園総合体育館(愛知県)
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バレー女子日本代表・アジア大会初戦の地上波テレビ放送・TVer無料配信はある？

日本の初戦は地上波『TBS系列』によるテレビ放送が予定されていない。このため、『TVer』での無料ライブ配信も伝えられていない。

バレーボール女子は9月18日(金)の日本vsインドネシアから地上波放送・TVer配信の対象となっている。

チャンネル

形態

中継有無

TBS系列

地上波テレビ

×

TVer

ネット

×

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バレー女子日本代表・アジア大会初戦の生中継は？

日本の初戦は、『U-NEXT』でのみライブ配信される予定となっている。

『U-NEXT』では女子バレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、初回登録者は31日間の無料トライアルを利用できる。

チャンネル

形態

中継有無

U-NEXT
[31日間無料トライアルあり]

ネット

ライブ＆見逃し配信

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バレー女子日本代表・アジア大会初戦のおすすめ視聴方法

前述のとおり、バレー女子日本の初戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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