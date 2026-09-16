バレーボール女子日本代表は9月16日(水)、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」予選ラウンド初戦でネパール代表と対戦する。

本記事では、日本の初戦の地上波テレビ放送、TVer無料配信の有無を紹介する。

バレー女子日本代表・アジア大会初戦の日程は？

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)に出場するバレーボール女子日本代表は、2026年9月16日(水)に初戦を迎える。

初戦の相手はネパール代表で、試合開始は19:20予定。会場は愛知県の小牧市スポーツ公園総合体育館となる。

大会：第20回アジア競技大会 女子バレーボール競技

ラウンド：予選ラウンド 第1戦

対戦カード：日本代表 vs ネパール代表

開始日時：2026年9月16日(水)19:20

会場：小牧市スポーツ公園総合体育館(愛知県)

バレー女子日本代表・アジア大会初戦の地上波テレビ放送・TVer無料配信はある？

日本の初戦は地上波『TBS系列』によるテレビ放送が予定されていない。このため、『TVer』での無料ライブ配信も伝えられていない。

バレーボール女子は9月18日(金)の日本vsインドネシアから地上波放送・TVer配信の対象となっている。

チャンネル 形態 中継有無 TBS系列 地上波テレビ × TVer ネット ×

バレー女子日本代表・アジア大会初戦の生中継は？

日本の初戦は、『U-NEXT』でのみライブ配信される予定となっている。

『U-NEXT』では女子バレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、初回登録者は31日間の無料トライアルを利用できる。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT

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バレー女子日本代表・アジア大会初戦のおすすめ視聴方法

前述のとおり、バレー女子日本の初戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。