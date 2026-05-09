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【平良達郎出場】UFC328はU-NEXTで見放題ライブ配信！31日間無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

平良達郎戦の地上波テレビ放送はある？試合時間・中継スケジュールまとめ

UFC328のジョシュア・ ヴァン対平良達郎は地上波テレビ放送される？試合時間やネット配信予定、中継スケジュールを紹介。

【5/10(日)】平良達郎出場予定！
UFC328

U-NEXT

UFC328はU-NEXTがライブ配信！

5月10日(日)午前6時～開催。平良達郎がジョシュア・ヴァンと対戦

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

U-NEXTで全試合ライブ＆見逃し配信31日間無料トライアルあり

平良達郎は5月10日(日)、「UFC328」でジョシュア・ ヴァンと対戦する。

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本記事では、平良達郎戦の地上波放送の有無や試合時間、中継スケジュールを紹介する。

平良達郎戦の試合時間は？

平良達郎は次戦、フライ級タイトルマッチで王者ジョシュア・ ヴァンに挑む。試合は日本時間5月10日(日)午前に開催される「UFC328」の中で行われる。

「UFC328」ではアーリープレリムが午前6:00、プレリムが午前8:00、メインカードが午前10:00から開始。ヴァンvs平良達郎はメインカードの4試合目に行われる。

試合順タイトル・階級対戦カード
第13試合
(メイン)		ミドル級タイトルマッチハムザト・チマエフ
vs
ショーン・ストリックランド
第12試合フライ級タイトルマッチジョシュア・ヴァン
vs
平良達郎
第11試合ヘビー級アレクサンドル・ヴォルコフ
vs
ワルド・コルテス・アコスタ
第10試合ウェルター級ショーン・ブレイディ
vs
ホアキン・バックリー
第9試合ライト級キング・グリーン
vs
ジェレミー・スティーブンズ
メインカード：午前10:00～
第8試合ミドル級アテバ・グーティエ
vs
オジー・ディアス
第7試合ウェルター級ヨエル・アルヴァレス
vs
ヤロスラフ・アモソフ
第6試合ライト級グラント・ドーソン
vs
マテウシュ・レベツキ
第5試合ライト級ジム・ミラー
vs
ジャレッド・ゴードン
プレリム：午前8:00～
第4試合ミドル級ロマン・コプィロフ
vs
マルコ・トゥリオ
第3試合フェザー級パット・サバティーニ
vs
ウィリアム・ゴミス
第2試合ミドル級バイサングル・ススルカエフ
vs
ジョーデン・サントス
第1試合フライ級クレイトン・カーペンター
vs
ホセ・オチョア
アーリープレリム：午前6:00～

※すべて日本時間。
※開始時間、対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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平良達郎戦の地上波テレビ放送はある？中継予定は？

結論として、「UFC328」の平良達郎戦は地上波テレビ放送が行われない。試合の模様は、ネット『U-NEXT(31日間無料トライアル)』と『UFCファイトパス』でライブ＆見逃し配信を予定している。

チャンネル形態中継有無
U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)		ネット
UFCファイトパス
(プレミアムプラン/月額税込2,699円)		ネット
地上波テレビ×
衛星放送テレビ×
DAZNネット×
Amazonプライムビデオネット×
Leminoネット×
ABEMAネット×

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平良達郎戦のおすすめ視聴方法

前述の通り、UFC328は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFC328も見放題作品の対象となっている。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】UFCライブ視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. UFC328を視聴するだけ

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。