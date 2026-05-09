平良達郎は5月10日(日)、「UFC328」でジョシュア・ ヴァンと対戦する。

本記事では、平良達郎戦の地上波放送の有無や試合時間、中継スケジュールを紹介する。

平良達郎戦の試合時間は？

平良達郎は次戦、フライ級タイトルマッチで王者ジョシュア・ ヴァンに挑む。試合は日本時間5月10日(日)午前に開催される「UFC328」の中で行われる。

「UFC328」ではアーリープレリムが午前6:00、プレリムが午前8:00、メインカードが午前10:00から開始。ヴァンvs平良達郎はメインカードの4試合目に行われる。

試合順 タイトル・階級 対戦カード 第13試合

(メイン) ミドル級タイトルマッチ ハムザト・チマエフ

vs

ショーン・ストリックランド 第12試合 フライ級タイトルマッチ ジョシュア・ヴァン

vs

平良達郎 第11試合 ヘビー級 アレクサンドル・ヴォルコフ

vs

ワルド・コルテス・アコスタ 第10試合 ウェルター級 ショーン・ブレイディ

vs

ホアキン・バックリー 第9試合 ライト級 キング・グリーン

vs

ジェレミー・スティーブンズ メインカード：午前10:00～ 第8試合 ミドル級 アテバ・グーティエ

vs

オジー・ディアス 第7試合 ウェルター級 ヨエル・アルヴァレス

vs

ヤロスラフ・アモソフ 第6試合 ライト級 グラント・ドーソン

vs

マテウシュ・レベツキ 第5試合 ライト級 ジム・ミラー

vs

ジャレッド・ゴードン プレリム：午前8:00～ 第4試合 ミドル級 ロマン・コプィロフ

vs

マルコ・トゥリオ 第3試合 フェザー級 パット・サバティーニ

vs

ウィリアム・ゴミス 第2試合 ミドル級 バイサングル・ススルカエフ

vs

ジョーデン・サントス 第1試合 フライ級 クレイトン・カーペンター

vs

ホセ・オチョア アーリープレリム：午前6:00～

※すべて日本時間。

※開始時間、対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

平良達郎戦の地上波テレビ放送はある？中継予定は？

結論として、「UFC328」の平良達郎戦は地上波テレビ放送が行われない。試合の模様は、ネット『U-NEXT(31日間無料トライアル)』と『UFCファイトパス』でライブ＆見逃し配信を予定している。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 〇 UFCファイトパス

(プレミアムプラン/月額税込2,699円) ネット 〇 地上波 テレビ × 衛星放送 テレビ × DAZN ネット × Amazonプライムビデオ ネット × Lemino ネット × ABEMA ネット ×

平良達郎戦のおすすめ視聴方法

前述の通り、UFC328は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFC328も見放題作品の対象となっている。

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。