平良達郎は5月10日(日)、「UFC328」でジョシュア・ ヴァンと対戦する。
本記事では、平良達郎戦の地上波放送の有無や試合時間、中継スケジュールを紹介する。
平良達郎戦の試合時間は？
平良達郎は次戦、フライ級タイトルマッチで王者ジョシュア・ ヴァンに挑む。試合は日本時間5月10日(日)午前に開催される「UFC328」の中で行われる。
「UFC328」ではアーリープレリムが午前6:00、プレリムが午前8:00、メインカードが午前10:00から開始。ヴァンvs平良達郎はメインカードの4試合目に行われる。
|試合順
|タイトル・階級
|対戦カード
|第13試合
(メイン)
|ミドル級タイトルマッチ
|ハムザト・チマエフ
vs
ショーン・ストリックランド
|第12試合
|フライ級タイトルマッチ
|ジョシュア・ヴァン
vs
平良達郎
|第11試合
|ヘビー級
|アレクサンドル・ヴォルコフ
vs
ワルド・コルテス・アコスタ
|第10試合
|ウェルター級
|ショーン・ブレイディ
vs
ホアキン・バックリー
|第9試合
|ライト級
|キング・グリーン
vs
ジェレミー・スティーブンズ
|メインカード：午前10:00～
|第8試合
|ミドル級
|アテバ・グーティエ
vs
オジー・ディアス
|第7試合
|ウェルター級
|ヨエル・アルヴァレス
vs
ヤロスラフ・アモソフ
|第6試合
|ライト級
|グラント・ドーソン
vs
マテウシュ・レベツキ
|第5試合
|ライト級
|ジム・ミラー
vs
ジャレッド・ゴードン
|プレリム：午前8:00～
|第4試合
|ミドル級
|ロマン・コプィロフ
vs
マルコ・トゥリオ
|第3試合
|フェザー級
|パット・サバティーニ
vs
ウィリアム・ゴミス
|第2試合
|ミドル級
|バイサングル・ススルカエフ
vs
ジョーデン・サントス
|第1試合
|フライ級
|クレイトン・カーペンター
vs
ホセ・オチョア
|アーリープレリム：午前6:00～
※すべて日本時間。
※開始時間、対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
平良達郎戦の地上波テレビ放送はある？中継予定は？
結論として、「UFC328」の平良達郎戦は地上波テレビ放送が行われない。試合の模様は、ネット『U-NEXT(31日間無料トライアル)』と『UFCファイトパス』でライブ＆見逃し配信を予定している。
|チャンネル
|形態
|中継有無
|U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)
|ネット
|〇
|UFCファイトパス
(プレミアムプラン/月額税込2,699円)
|ネット
|〇
|地上波
|テレビ
|×
|衛星放送
|テレビ
|×
|DAZN
|ネット
|×
|Amazonプライムビデオ
|ネット
|×
|Lemino
|ネット
|×
|ABEMA
|ネット
|×
平良達郎戦のおすすめ視聴方法
前述の通り、UFC328は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFC328も見放題作品の対象となっている。
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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。