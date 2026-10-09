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2026年プロ野球クライマックスシリーズのパ・リーグ1stステージで、埼玉西武ライオンズと北海道日本ハムファイターズが対戦する。

本記事では、西武vs日本ハムの地上波テレビ中継、TVer配信の有無、視聴方法を紹介する。

西武vs日本ハムの地上波テレビ中継はある？

クライマックスシリーズ1stステージ・西武vs日本ハムは地上波『テレビ埼玉』『札幌テレビ』『HBC』でテレビ中継が予定されている。

その他のテレビでは、衛星放送『フジテレビTWO』と『NHK BS』が全試合の中継を予定している。

試合 開催日時 地上波 衛星放送 第1戦 10/10(土)

14:00 札幌テレビ

テレビ埼玉 NHK BS

フジテレビTWO 第2戦 10/11(日)

14:00 HBC

テレビ埼玉 NHK BS

フジテレビTWO 第3戦 10/12(月・祝)

14:00 - NHK BS

フジテレビTWO

※第2戦までにステージ勝者が決定した場合は第3戦の開催なし。

西武vs日本ハムのTVer配信はある？

結論として、西武vs日本ハムはネット『TVer』でのライブ配信が予定されていない。

西武vs日本ハムをネットで視聴する場合は、『DAZN』『パ・リーグTV』『フジテレビTWOsmart』『ベースボールLIVE』『Rakuten TV』が選択肢となる。

西武vs日本ハムの中継局一覧

クライマックスシリーズ1stステージの西武vs日本ハムは、地上波ローカル放送や衛星放送『フジテレビTWO』『NHK BS』のテレビ中継に加え、『DAZN』『パ・リーグTV』などでライブ配信される。

開幕前時点で発表されている中継局は以下の通り。

チャンネル 形態 中継試合 フジテレビTWO 衛星放送 西武vs日本ハムの全試合 スカパー！プロ野球セット 衛星放送 クライマックスシリーズ全試合 DAZN ネット クライマックスシリーズ全試合 パ・リーグTV ネット パ・リーグ主催全試合 フジテレビTWOsmart ネット 西武vs日本ハムの全試合 ベースボールLIVE ネット パ・リーグ主催全試合 Rakuten TV ネット パ・リーグ主催全試合 NHK BS 衛星放送 西武vs日本ハムの全試合 テレビ埼玉 地上波 第1戦・第2戦 札幌テレビ 地上波 第1戦 HBC 地上波 第2戦

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

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