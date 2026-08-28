侍ジャパンU-18壮行試合 高校日本代表vs大学日本代表の地上波テレビ放送は？

侍ジャパンU-18(野球高校日本代表)は8月29日(土)、「第14回 BFA U18アジア選手権」前の壮行試合で大学日本代表と対戦する。
本記事では、侍ジャパンU-18壮行試合の地上波テレビ放送予定の有無を紹介する。
侍ジャパンU-18壮行試合とは？日程・会場
侍ジャパンU-18(高校野球日本代表)は、2026年9月7日(月)～13日(日)に台湾(台北)で開催される「第14回 BFA U18アジア選手権」への出場を予定。それに向けた壮行試合として、8月29日(土)に大学日本代表と対戦する。
高校日本代表vs大学日本代表は、明治神宮野球場で実施。当日は16:00開場、18:00試合開始のスケジュールとなっている。なお、中止となった場合に備えて8月30日(日)が予備日に設定されている。
項目
内容
大会
侍ジャパンU-18 壮行試合
対戦カード
高校日本代表 vs 大学日本代表
開始日時
2026/8/29(土) 18:00
会場
明治神宮野球場
侍ジャパンU-18壮行試合の地上波テレビ放送は？
結論として、侍ジャパンU-18壮行試合は地上波テレビ放送が予定されていない。
試合の模様は、衛星放送『J SPORTS 2』とネット『J SPORTSオンデマンド』、『バーチャル高校野球』で生中継を予定。『J SPORTSオンデマンド』は、Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS(3日間無料体験あり)』でも視聴することができる。
侍ジャパンU-18壮行試合 中継局一覧
地上波テレビ放送：なし
衛星放送：J SPORTS 2
ネット配信：J SPORTSオンデマンド、バーチャル高校野球、Amazon J SPORTS(3日間無料体験あり)
侍ジャパンU-18壮行試合のおすすめ視聴方法は？Amazon
前述の通り、高校日本代表対大学日本代表はAmazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTS』で視聴することができる。3日間無料トライアルも利用できるのでおすすめだ。
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侍ジャパンU-18壮行試合の招集選手は？
【高校日本代表】
選手名
所属
ポジション
織田 翔希
横浜
投手
門倉 昂大
専大松戸
投手
前田 侑大
高岡第一
投手
鈴木 悠悟
中京
投手
萬谷 堅心
花巻東
投手
末吉 良丞
沖縄尚学
投手
小林 鉄三郎
横浜
投手
杉本 真滉
智辯学園
投手
山田 凜虎
智辯和歌山
捕手
角谷 哲人
智辯学園
捕手
杉本 将吾
近江
捕手
小野 舜友
横浜
内野手
井口 瑛太
関東第一
内野手
川上 慧
横浜
内野手
池田 聖摩
横浜
内野手
福島 陽奈汰
東海大熊本星翔
内野手
石田 雄星
健大高崎
外野手
梶山 侑孜
神村学園
外野手
【大学日本代表】
選手名
所属
ポジション
鈴木 泰成
青山学院大
投手
馬場 拓海
日本体育大
投手
宮原 廉
近畿大
投手
星野 世那
大阪商業大
投手
猪俣 駿太
東北福祉大
投手
藤本 士生
國學院大
投手
大城 海翔
仙台大
投手
渡部 海
青山学院大
捕手
前嶋 藍
亜細亜大
捕手
西野 啓也
立命館大
捕手
井上 和輝
法政大
捕手
赤堀 颯
國學院大
内野手
岡田 啓吾
明治大
内野手
山里 宝
亜細亜大
内野手
今津 慶介
慶應義塾大
内野手
中山 優月
大阪商業大
内野手
小林 隼翔
立教大
内野手
林 純司
慶應義塾大
内野手
鈴木 湧陽
中京大
内野手
榊原 七斗
明治大
外野手
春山 陽登
大阪商業大
外野手
黒田 義信
東日本国際大
外野手
眞邉 麗生
駒澤大
外野手
境 亮陽
法政大
外野手
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