4団体世界スーパーバンタム級タイトルマッチの井上尚弥vsアラン・ピカソが、12月27日(土)に行われる。

本記事では、井上尚弥vsピカソの地上波中継、TVer配信の有無を紹介する。

井上尚弥vsピカソの対戦情報

井上尚弥vsピカソは、日本時間12月27日(土)18:00から行われるボクシングイベント「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のメインカードとして、5試合目に実施。この試合に勝利した場合、井上尚弥はジョー・ルイス、フロイド・メイウェザーを上回る歴代単独最多の世界戦27連勝となる。

大会：THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI

開始日時：2025年12月27日(土)18:00(日本時間)

メインカード(第5試合)：

4団体世界スーパーバンタム級タイトルマッチ

井上尚弥vsアラン・ピカソ

4団体世界スーパーバンタム級タイトルマッチ 井上尚弥vsアラン・ピカソ 会場：モハメド・アブド・アリーナ(リヤド)

井上尚弥vsピカソの地上波中継・TVer配信はある？

結論から言えば、井上尚弥vsピカソは地上波テレビおよび『TVer』では中継されない。井上戦を含む「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」の全5試合は、ネット『Lemino』がPPV形式で独占ライブ配信する予定となっている。

井上尚弥vsピカソの視聴方法

前述の通り、井上尚弥vsピカソを含む「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」の全5試合は、ネット『Lemino』がPPV形式での独占ライブ配信予定。PPVのチケット価格は事前購入が4,950円(税込)、当日購入が5,500円(税込)となっている。事前価格での販売は2025年12月26日(金)20:59までで、チケットの販売期間は2025年11月14日(金)17:00から2026年1月2日(金)23:59まで。アーカイブ視聴は2026年1月3日(土)23:59まで可能だ。

また、DAZNの有料会員(docomoのdアカウント経由を除く)であれば、LeminoのPPVをDAZN上で購入し、DAZNの会員専用ページ・プレイヤーから視聴することもできる。対象はDAZN Standard、DAZN Global、DAZN Baseballの契約者となる。

一方、DAZN Freemium(無料会員)やDAZN for docomoの利用者は、DAZN経由でPPVを購入・視聴することはできない。この場合は、Lemino、もしくはチケットぴあでPPVチケットを購入し、Lemino上で視聴する必要がある。

さらに、NTTドコモの一部対象料金プランを契約しているユーザーは、対象PPVが自動的に「購入済」と表示され、追加費用なしで視聴できるケースもある。該当するかどうかは、事前にLemino内で確認しておきたい。

■LeminoのPPV購入方法

【dポイントプレゼントキャンペーン】Leminoプレミアム加入で参加可能！

Docomo

Leminoプレミアム会員を対象に、dポイント1,000ポイントを還元するキャンペーンも2025年11月14日(金)17:00～2026年1月2日(金)23:59に実施中。期間中に「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のPPVを購入し、Leminoプレミアム会員(2026年2月3日0:00までに解約した方は対象外)だった場合、1,000円分のdポイント(期間・用途限定)がプレゼントされる。

Leminoプレミアムには31日間の無料トライアル期間が設けられており、2カ月目以降は通常月額990円(税込)が発生するものの、よりお得にキャンペーンに参加しつつ多彩な見放題作品を楽しむことができる。

Leminoプレミアム初月無料トライアル加入手順

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」の関連情報

※配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。