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なでしこジャパンvsアメリカ3連戦はABEMA独占配信！プレミアムで快適視聴
Tsutomu Maeda

なでしこジャパンvsアメリカ代表の地上波テレビ中継・TVerネット配信はある？｜サッカー日本女子代表

日本
アメリカ合衆国
親善試合
アメリカ合衆国 対 日本
アメリカ合衆国 対 日本
アメリカ合衆国 対 日本
日本

なでしこジャパン(サッカー日本女子代表)対アメリカ女子代表は地上波テレビ中継される？TVerなど無料ネット配信はある？試合の放送局を紹介。

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なでしこジャパン(日本女子代表)vsアメリカ女子代表の国際親善試合3連戦が、2026年4月に行われる。

なでしこジャパンvsアメリカはABEMA独占配信！プレミアムで快適視聴今すぐ視聴

本記事では、なでしこジャパンvsアメリカ代表の地上波テレビ放送、『TVer』ネット配信の有無を紹介する。

なでしこジャパンvsアメリカ代表の日程・キックオフ時刻

なでしこジャパンは2026年4月、アメリカ遠征でアメリカ代表との国際親善試合3連戦に臨む。第1戦は日本時間4月12日(日)6:30、第2戦は15日(水)11:00、第3戦は18日(土)10:00にキックオフ予定となっている。

試合の開始日時一覧は以下の通り。

なでしこジャパンvsアメリカ代表の開始日時

  • 第1戦：2026年4月12日(日)6:30
  • 第2戦：2026年4月15日(水)11:00
  • 第3戦：42026年4月18日(土)10:00

※すべて日本時間。

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なでしこジャパンvsアメリカ代表は地上波中継・TVer配信される？

なでしこジャパンvsアメリカ代表は、3試合のいずれも地上波テレビ中継されない。このため、ネット『TVer』による無料同時配信も行われない。

とはいえ、この3連戦は全試合をネット『ABEMA』が独占無料生中継予定。PCやスマホ、タブレットなどの視聴環境さえあれば、誰でも無料で視聴することが可能だ。

なでしこジャパンvsアメリカ代表の中継局

放送・配信局形態中継有無
ABEMAネット
ライブ＆見逃し配信
地上波放送テレビ×
衛星放送テレビ×
TVerネット×
DAZNネット×
U-NEXTネット×

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なでしこジャパンvsアメリカ代表のおすすめ視聴方法

abema usa japan(C)AbemaTV,Inc.

なでしこジャパンのアメリカ代表戦3連戦は『ABEMA』で無料視聴することができるが、月額1,180円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することでより快適な視聴が可能。『ABEMAプレミアム』であれば、広告なし視聴や放送中の追っかけ再生、2台まで同時視聴デバイスが使えるなど“プレミアム”なサービスを受けることができる。

  1. ABEMAプレミアム登録ページへアクセス
  2. 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択
  3. 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！

※「ABEMAプレミアム」対象作品は月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」でも視聴可能。
※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。

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