なでしこジャパン(日本女子代表)vsアメリカ女子代表の国際親善試合3連戦が、2026年4月に行われる。

本記事では、なでしこジャパンvsアメリカ代表の地上波テレビ放送、『TVer』ネット配信の有無を紹介する。

なでしこジャパンvsアメリカ代表の日程・キックオフ時刻

なでしこジャパンは2026年4月、アメリカ遠征でアメリカ代表との国際親善試合3連戦に臨む。第1戦は日本時間4月12日(日)6:30、第2戦は15日(水)11:00、第3戦は18日(土)10:00にキックオフ予定となっている。

試合の開始日時一覧は以下の通り。

なでしこジャパンvsアメリカ代表の開始日時

第1戦：2026年4月12日(日)6:30

第2戦：2026年4月15日(水)11:00

第3戦：42026年4月18日(土)10:00

※すべて日本時間。

なでしこジャパンvsアメリカ代表は地上波中継・TVer配信される？

なでしこジャパンvsアメリカ代表は、3試合のいずれも地上波テレビ中継されない。このため、ネット『TVer』による無料同時配信も行われない。

とはいえ、この3連戦は全試合をネット『ABEMA』が独占無料生中継予定。PCやスマホ、タブレットなどの視聴環境さえあれば、誰でも無料で視聴することが可能だ。

なでしこジャパンvsアメリカ代表の中継局

放送・配信局 形態 中継有無 ABEMA ネット 〇

ライブ＆見逃し配信 地上波放送 テレビ × 衛星放送 テレビ × TVer ネット × DAZN ネット × U-NEXT ネット ×

なでしこジャパンvsアメリカ代表のおすすめ視聴方法

(C)AbemaTV,Inc.

なでしこジャパンのアメリカ代表戦3連戦は『ABEMA』で無料視聴することができるが、月額1,180円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することでより快適な視聴が可能。『ABEMAプレミアム』であれば、広告なし視聴や放送中の追っかけ再生、2台まで同時視聴デバイスが使えるなど“プレミアム”なサービスを受けることができる。

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※「ABEMAプレミアム」対象作品は月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」でも視聴可能。

※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。

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