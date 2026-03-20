なでしこジャパン(日本女子代表)は3月21日(土)。AFC女子アジアカップ2026決勝でオーストラリア女子代表と対戦する。

本記事では、女子アジアカップ決勝の地上波テレビ、BS・CS中継の有無を紹介する。

女子アジアカップ決勝の対戦カード・日程は？

女子アジアカップの決勝では、オーストラリアとなでしこジャパンが対戦。同大会は2027年女子ワールドカップ(W杯)の予選もかねており、両チームは女子アジアカップの準々決勝を制した時点でW杯出場権を手にしている。

女子アジアカップにおいては、2014年と2018年にも2大会連続でなでしこジャパンとオーストラリアのカードが開催。いずれもなでしこジャパンが1-0で制していた。今大会はともに2大会ぶりの決勝進出で、なでしこジャパンは3度目、オーストラリアは2度目の優勝を目指す。

なでしこジャパンとオーストラリアによる決勝は、日本時間2026年3月21日(土)18:00にキックオフ予定だ。

女子アジアカップ決勝の地上波放送・BS・CS中継は？

結論から言えば、女子アジアカップ決勝は地上波およびBS・CS衛星放送での中継が行われない。試合はネット『DAZN』の独占ライブ配信予定となっており、その他の視聴方法はない。

中継 形態 放送・配信 DAZN ネット 〇

3/21(土)17:30 配信開始 地上波 テレビ × 衛星放送(BS・CS) テレビ × TVer ネット ×

なでしこジャパンの招集メンバー一覧

ポジション 背番号 選手名 所属 GK 1 山下杏也加 マンチェスター・シティ／イングランド 12 平尾知佳 グラナダ／スペイン 23 大熊茜 INAC神戸レオネッサ DF 4 熊谷紗希 ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド 2 清水梨紗 リヴァプール／イングランド 21 守屋都弥 ユタ・ロイヤルズ／アメリカ 13 北川ひかる エヴァートン／イングランド 3 南萌華 ブライトン／イングランド 5 高橋はな 三菱重工浦和レッズレディース 16 山本柚月 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 22 石川璃音 エヴァートン／イングランド 6 古賀塔子 トッテナム／イングランド MF 24 成宮唯 INAC神戸レオネッサ 8 清家貴子 ブライトン／イングランド 14 長谷川唯 マンチェスター・シティ／イングランド 18 林穂之香 エヴァートン／イングランド 10 長野風花 リヴァプール／イングランド 7 宮澤ひなた マンチェスター・ユナイテッド／イングランド 15 藤野あおば マンチェスター・シティ／イングランド 17 浜野まいか トッテナム／イングランド 20 松窪真心 ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ 19 谷川萌々子 バイエルン／ドイツ FW 11 田中美南 ユタ・ロイヤルズ／アメリカ 25 千葉玲海菜 フランクフルト／ドイツ 9 植木理子 ウェストハム／イングランド 26 土方麻椰 アストン・ヴィラ／イングランド 監督 - ニルス・ニールセン -

女子アジアカップ決勝のおすすめ視聴方法

AFC女子アジアカップオーストラリア2026は『DAZN(ダゾーン)』が日本戦を含む全試合をライブ配信している。

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