なでしこジャパン(日本女子代表)は3月21日(土)。AFC女子アジアカップ2026決勝でオーストラリア女子代表と対戦する。
本記事では、女子アジアカップ決勝の地上波テレビ、BS・CS中継の有無を紹介する。
女子アジアカップ決勝の対戦カード・日程は？
女子アジアカップの決勝では、オーストラリアとなでしこジャパンが対戦。同大会は2027年女子ワールドカップ(W杯)の予選もかねており、両チームは女子アジアカップの準々決勝を制した時点でW杯出場権を手にしている。
女子アジアカップにおいては、2014年と2018年にも2大会連続でなでしこジャパンとオーストラリアのカードが開催。いずれもなでしこジャパンが1-0で制していた。今大会はともに2大会ぶりの決勝進出で、なでしこジャパンは3度目、オーストラリアは2度目の優勝を目指す。
なでしこジャパンとオーストラリアによる決勝は、日本時間2026年3月21日(土)18:00にキックオフ予定だ。
女子アジアカップ決勝の地上波放送・BS・CS中継は？
結論から言えば、女子アジアカップ決勝は地上波およびBS・CS衛星放送での中継が行われない。試合はネット『DAZN』の独占ライブ配信予定となっており、その他の視聴方法はない。
|中継
|形態
|放送・配信
|DAZN
|ネット
|〇
3/21(土)17:30 配信開始
|地上波
|テレビ
|×
|衛星放送(BS・CS)
|テレビ
|×
|TVer
|ネット
|×
なでしこジャパンの招集メンバー一覧
|ポジション
|背番号
|選手名
|所属
|GK
|1
|山下杏也加
|マンチェスター・シティ／イングランド
|12
|平尾知佳
|グラナダ／スペイン
|23
|大熊茜
|INAC神戸レオネッサ
|DF
|4
|熊谷紗希
|ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド
|2
|清水梨紗
|リヴァプール／イングランド
|21
|守屋都弥
|ユタ・ロイヤルズ／アメリカ
|13
|北川ひかる
|エヴァートン／イングランド
|3
|南萌華
|ブライトン／イングランド
|5
|高橋はな
|三菱重工浦和レッズレディース
|16
|山本柚月
|日テレ・東京ヴェルディベレーザ
|22
|石川璃音
|エヴァートン／イングランド
|6
|古賀塔子
|トッテナム／イングランド
|MF
|24
|成宮唯
|INAC神戸レオネッサ
|8
|清家貴子
|ブライトン／イングランド
|14
|長谷川唯
|マンチェスター・シティ／イングランド
|18
|林穂之香
|エヴァートン／イングランド
|10
|長野風花
|リヴァプール／イングランド
|7
|宮澤ひなた
|マンチェスター・ユナイテッド／イングランド
|15
|藤野あおば
|マンチェスター・シティ／イングランド
|17
|浜野まいか
|トッテナム／イングランド
|20
|松窪真心
|ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ
|19
|谷川萌々子
|バイエルン／ドイツ
|FW
|11
|田中美南
|ユタ・ロイヤルズ／アメリカ
|25
|千葉玲海菜
|フランクフルト／ドイツ
|9
|植木理子
|ウェストハム／イングランド
|26
|土方麻椰
|アストン・ヴィラ／イングランド
|監督
|-
|ニルス・ニールセン
|-
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