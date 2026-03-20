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20260318 yui hasegawa(C)Getty images
女子アジア杯2026はDAZN独占配信！DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円お得
Tsutomu Maeda

なでしこジャパン 女子アジアカップ決勝の地上波テレビ放送・BS・CS中継は？

【サッカー日本女子代表】なでしこジャパンのAFC女子アジアカップ2026決勝、オーストラリア女子代表戦は地上波テレビ放送される？スカパー！などBS・CSの衛星中継はある？

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なでしこジャパン(日本女子代表)は3月21日(土)。AFC女子アジアカップ2026決勝でオーストラリア女子代表と対戦する。

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本記事では、女子アジアカップ決勝の地上波テレビ、BS・CS中継の有無を紹介する。

女子アジアカップ決勝の対戦カード・日程は？

女子アジアカップの決勝では、オーストラリアとなでしこジャパンが対戦。同大会は2027年女子ワールドカップ(W杯)の予選もかねており、両チームは女子アジアカップの準々決勝を制した時点でW杯出場権を手にしている。

女子アジアカップにおいては、2014年と2018年にも2大会連続でなでしこジャパンとオーストラリアのカードが開催。いずれもなでしこジャパンが1-0で制していた。今大会はともに2大会ぶりの決勝進出で、なでしこジャパンは3度目、オーストラリアは2度目の優勝を目指す。

なでしこジャパンとオーストラリアによる決勝は、日本時間2026年3月21日(土)18:00にキックオフ予定だ。

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女子アジアカップ決勝の地上波放送・BS・CS中継は？

結論から言えば、女子アジアカップ決勝は地上波およびBS・CS衛星放送での中継が行われない。試合はネット『DAZN』の独占ライブ配信予定となっており、その他の視聴方法はない。

中継形態放送・配信
DAZNネット
3/21(土)17:30 配信開始
地上波テレビ×
衛星放送(BS・CS)テレビ×
TVerネット×

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なでしこジャパンの招集メンバー一覧

ポジション背番号選手名所属
GK1山下杏也加マンチェスター・シティ／イングランド
12平尾知佳グラナダ／スペイン
23大熊茜INAC神戸レオネッサ
DF4熊谷紗希ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド
2清水梨紗リヴァプール／イングランド
21守屋都弥ユタ・ロイヤルズ／アメリカ
13北川ひかるエヴァートン／イングランド
3南萌華ブライトン／イングランド
5高橋はな三菱重工浦和レッズレディース
16山本柚月日テレ・東京ヴェルディベレーザ
22石川璃音エヴァートン／イングランド
6古賀塔子トッテナム／イングランド
MF24成宮唯INAC神戸レオネッサ
8清家貴子ブライトン／イングランド
14長谷川唯マンチェスター・シティ／イングランド
18林穂之香エヴァートン／イングランド
10長野風花リヴァプール／イングランド
7宮澤ひなたマンチェスター・ユナイテッド／イングランド
15藤野あおばマンチェスター・シティ／イングランド
17浜野まいかトッテナム／イングランド
20松窪真心ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ
19谷川萌々子バイエルン／ドイツ
FW11田中美南ユタ・ロイヤルズ／アメリカ
25千葉玲海菜フランクフルト／ドイツ
9植木理子ウェストハム／イングランド
26土方麻椰アストン・ヴィラ／イングランド
監督-ニルス・ニールセン-

女子アジアカップ決勝のおすすめ視聴方法

AFC女子アジアカップオーストラリア2026は『DAZN(ダゾーン)』が日本戦を含む全試合をライブ配信している。

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