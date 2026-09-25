「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の女子サッカー競技準々決勝で、日本女子代表(なでしこジャパン)がフィリピン女子代表と対戦する。

本記事では、なでしこジャパンvsフィリンピンの地上波テレビ放送の有無、U-NEXT配信予定を紹介する。

なでしこジャパンvsフィリピンの日程

アジア大会2026サッカー女子の準々決勝、日本vsフィリピンは2026年9月25日(金)に行われる。

日本はグループEを3戦全勝の1位で通過。準々決勝ではフィリピンと対戦する。試合は19:30キックオフ予定、会場は小笠山総合運動公園エコパスタジアムとなっている。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会 女子サッカー競技 ラウンド 準々決勝 開始日時 2026年9月25日(金)19:30 対戦カード 日本代表 vs フィリピン代表 会場 小笠山総合運動公園エコパスタジアム

なでしこジャパンvsフィリピンのテレビ放送は？

日本vsフィリピンは、地上波『TBS系列』のアジア大会中継で生放送を予定。『TBS系列』の放送はネット『TVer』でも同時配信される予定だ。

チャンネル 形態 中継有無 『TBS系列』 地上波 生放送 『TVer』 ネット TBS系列同時配信

※競技の放送順・中継内容は変更となる場合があります。

なでしこジャパンvsフィリピンのネット配信は？

日本vsフィリピンは、『U-NEXT』でライブ配信・見逃し配信される予定となっている。

チャンネル 形態 中継有無 『U-NEXT』 ネット ライブ＆見逃し配信

なでしこジャパンvsフィリピンのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー女子日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。