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20250406 mami ueno(C)Getty images
なでしこジャパンの準々決勝はU-NEXTが配信！31日間無料トライアルに登録
Tsutomu Maeda

サッカー女子日本vsフィリピンは地上波テレビ中継なし？なでしこジャパン準々決勝はU-NEXTでライブ配信｜アジア大会2026

Asian Games
日本
フィリピン

アジア大会2026の女子サッカー競技・準々決勝、日本代表(なでしこジャパン)対フィリピン代表はどこで見られる？地上波TBSテレビ放送の有無やネット配信局を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の女子サッカー競技準々決勝で、日本女子代表(なでしこジャパン)がフィリピン女子代表と対戦する。

アジア大会なでしこジャパンの準々決勝はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

本記事では、なでしこジャパンvsフィリンピンの地上波テレビ放送の有無、U-NEXT配信予定を紹介する。

なでしこジャパンvsフィリピンの日程

アジア大会2026サッカー女子の準々決勝、日本vsフィリピンは2026年9月25日(金)に行われる。

日本はグループEを3戦全勝の1位で通過。準々決勝ではフィリピンと対戦する。試合は19:30キックオフ予定、会場は小笠山総合運動公園エコパスタジアムとなっている。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会 女子サッカー競技

ラウンド

準々決勝

開始日時

2026年9月25日(金)19:30

対戦カード

日本代表 vs フィリピン代表

会場

小笠山総合運動公園エコパスタジアム

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なでしこジャパンvsフィリピンのテレビ放送は？

日本vsフィリピンは、地上波『TBS系列』のアジア大会中継で生放送を予定。『TBS系列』の放送はネット『TVer』でも同時配信される予定だ。

チャンネル

形態

中継有無

『TBS系列』

地上波

生放送

『TVer』

ネット

TBS系列同時配信

※競技の放送順・中継内容は変更となる場合があります。

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なでしこジャパンvsフィリピンのネット配信は？

日本vsフィリピンは、『U-NEXT』でライブ配信・見逃し配信される予定となっている。

チャンネル

形態

中継有無

U-NEXT

ネット

ライブ＆見逃し配信

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なでしこジャパンvsフィリピンのおすすめ視聴方法

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前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー女子日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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