バレーボール男子日本代表は10月1日(木)、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」準々決勝でカタール代表と対戦する。
本記事では、日本の準々決勝の地上波テレビ放送、TVer無料配信の有無を紹介する。
バレー男子日本・準々決勝の日程は？
バレー男子日本代表は、2026年10月1日(木)に準々決勝を迎える。
準々決勝の相手はカタール代表で、試合開始は19:20予定。会場は愛知県の岡崎中央総合公園総合体育館となる。
- 大会：第20回アジア競技大会 男子バレーボール競技
- ラウンド：準々決勝
- 対戦カード：日本代表 vs カタール代表
- 開始日時：2026年10月1日(木)19:20
- 会場：岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県)
バレー男子日本・準々決勝の地上波テレビ放送・TVer無料配信はある？
日本vsカタールの準々決勝は地上波『TBS系列』でテレビ放送される予定となっているが、放送開始は21:05のため録画放送となる。
また、『TVer』でも21:05から『TBS系列』の番組が同時配信されるため、日本vsカタールのライブ配信は行われない。
チャンネル
形態
中継有無
TBS系列
地上波テレビ
ライブ中継なし
TVer
ネット
ライブ配信なし
バレー男子日本・準々決勝を中継で見られるのは？
バレー男子日本vsカタールの準々決勝は、『U-NEXT』のみが独占でライブ配信する予定となっている。
『U-NEXT』では男子バレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、初回登録者は31日間の無料トライアルを利用できる。
チャンネル
形態
中継有無
U-NEXT
ネット
19:20～ライブ配信
※競技日程・中継内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS・U-NEXT公式サイトよりご確認ください。
バレー男子日本・準々決勝のおすすめ視聴方法U-NEXT
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
アジア大会2026｜関連情報
【大会日程・視聴方法】
- 第20回アジア競技大会・愛知の大会日程・種目別スケジュールまとめ
- 【番組表】アジア大会2026全競技のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- U-NEXTのアジア競技大会2026配信競技/日程一覧・ライブスケジュール
- アジア競技大会2026のハイライト動画はどこで見られる？視聴方法まとめ
【サッカー】
- アジア競技大会サッカー男子の試合日程・組み合わせ・出場国
- アジア競技大会サッカー女子の試合日程・組み合わせ・出場国
- 【サッカー男子】アジア大会2026・日本戦の地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- 【サッカー女子】アジア大会2026・なでしこジャパンの地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- U-21日本代表 アジア競技大会2026のメンバーリスト
- なでしこジャパン(サッカー日本女子代表) アジア競技大会2026のメンバーリスト
【バレーボール】
- バレーボール男子競技の試合日程・組み合わせ・出場国｜アジア大会2026
- 【バレーボール男子】アジア大会2026・日本代表戦の地上波テレビ放送・無料ネット配信予定
- アジア競技大会2026 バレーボール男子日本代表のメンバーリスト
- バレーボール女子アジア大会2026の試合日程・組み合わせ・出場国・順位表
- 【バレーボール女子】アジア大会2026・日本代表戦の地上波テレビ放送・無料ネット配信予定
- アジア競技大会2026バレーボール女子日本代表のメンバーは？
【バスケットボール】
- アジア競技大会2026のバスケットボールはどこで見られる？男女日本代表の放送・配信予定
- バスケットボール男子競技の試合日程・結果・順位表・組み合わせ｜アジア大会2026
- アジア競技大会2026バスケットボールの地上波テレビ放送はある？
【卓球】
【陸上】
【水泳・競泳】
【野球】
【体操】
【フェンシング】
【ボクシング】
【ハンドボール】
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。