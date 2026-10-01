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20230926 keihan takahashi(C)Getty images
男子バレー準々決勝 日本戦のライブ配信はU-NEXT独占！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

バレーボール男子日本代表 アジア大会2026準々決勝の地上波テレビ放送・TVer無料配信はある？

バレーボール男子日本代表のアジア大会2026準々決勝、カタール代表戦の地上波テレビ放送・TVer(ティーバー)無料ネット配信はある？お得な視聴方法を紹介する。

アジア大会2026をライブ配信
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バレーボール男子日本代表は10月1日(木)、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」準々決勝でカタール代表と対戦する。

バレー男子準々決勝のライブ配信はU-NEXT独占！31日間無料トライアルで視聴今すぐ視聴

本記事では、日本の準々決勝の地上波テレビ放送、TVer無料配信の有無を紹介する。

バレー男子日本・準々決勝の日程は？

バレー男子日本代表は、2026年10月1日(木)に準々決勝を迎える。

準々決勝の相手はカタール代表で、試合開始は19:20予定。会場は愛知県の岡崎中央総合公園総合体育館となる。

  • 大会：第20回アジア競技大会 男子バレーボール競技
  • ラウンド：準々決勝
  • 対戦カード：日本代表 vs カタール代表
  • 開始日時：2026年10月1日(木)19:20
  • 会場：岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県)
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バレー男子日本・準々決勝の地上波テレビ放送・TVer無料配信はある？

日本vsカタールの準々決勝は地上波『TBS系列』でテレビ放送される予定となっているが、放送開始は21:05のため録画放送となる。

また、『TVer』でも21:05から『TBS系列』の番組が同時配信されるため、日本vsカタールのライブ配信は行われない。

チャンネル

形態

中継有無

TBS系列

地上波テレビ

ライブ中継なし
21:05～録画放送予定

TVer

ネット

ライブ配信なし
21:05～ディレイ配信予定

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バレー男子日本・準々決勝を中継で見られるのは？

バレー男子日本vsカタールの準々決勝は、『U-NEXT』のみが独占でライブ配信する予定となっている。

『U-NEXT』では男子バレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、初回登録者は31日間の無料トライアルを利用できる。

チャンネル

形態

中継有無

U-NEXT
[31日間無料トライアルあり]

ネット

19:20～ライブ配信
※試合終了後は見逃し配信あり

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※競技日程・中継内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS・U-NEXT公式サイトよりご確認ください。

バレー男子日本・準々決勝のおすすめ視聴方法

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026｜関連情報

【大会日程・視聴方法】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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