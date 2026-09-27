バレーボール男子日本代表は9月27日(日)、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」予選ラウンド初戦でウズベキスタン代表と対戦する。
本記事では、日本の初戦の地上波テレビ放送、TVer無料配信の有無を紹介する。
バレー男子日本代表・アジア大会初戦の日程は？
第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)に出場するバレーボール男子日本代表は、2026年9月27日(日)に初戦を迎える。
初戦の相手はウズベキスタン代表で、試合開始は19:20予定。会場は愛知県の岡崎中央総合公園総合体育館となる。
- 大会：第20回アジア競技大会 男子バレーボール競技
- ラウンド：予選ラウンド 第1戦
- 対戦カード：日本代表 vs ウズベキスタン代表
- 開始日時：2026年9月27日(日)19:20
- 会場：岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県)
バレー男子日本代表・アジア大会初戦の地上波テレビ放送・TVer無料配信はある？
日本の初戦は地上波『TBS系列』でテレビ放送される予定となっている。9月27日(日)18:30からのアジア大会中継枠で、日本vsウズベキスタンも放送対象となっている。
また、『TVer』でも『TBS系列』の放送を同時配信する。
チャンネル
形態
中継有無
TBS系列
地上波テレビ
18:30～
TVer
ネット
TBS系列同時配信
バレー男子日本代表・アジア大会初戦のその他生中継は？
日本の初戦は、『U-NEXT』でもライブ配信される予定となっている。
『U-NEXT』では男子バレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、初回登録者は31日間の無料トライアルを利用できる。
チャンネル
形態
中継有無
U-NEXT
ネット
ライブ＆見逃し配信
バレー男子日本代表・アジア大会初戦のおすすめ視聴方法
前述のとおり、バレー男子日本の初戦は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。