2026年プロ野球クライマックスシリーズのセ・リーグ1stステージで、読売ジャイアンツと横浜DeNAベイスターズが対戦する。
本記事では、巨人対DeNAの地上波テレビ中継、TVer配信の有無、視聴方法を紹介する。
巨人対DeNAの地上波テレビ中継はある？
クライマックスシリーズ1stステージ・巨人対DeNAは、第1戦と第3戦が地上波『日本テレビ系列』で全国生中継される。
第1戦は10月10日(土)15:00から、第3戦は10月12日(月・祝)14:55から地上波中継を開始予定となっている。
また、衛星放送『日テレジータス』では、第2戦を含む全試合を生中継する。
試合
開催日時
地上波
衛星放送
第1戦
10/10(土)
日本テレビ系列
BS日テレ
第2戦
10/11(日)
-
第3戦
10/12(月・祝)
日本テレビ系列
※第2戦までにステージ勝者が決定した場合は第3戦の開催なし。
巨人対DeNAのTVer配信はある？
結論として、巨人対DeNAはネット『TVer』で第1戦から第3戦まで全試合ライブ配信される。
地上波テレビ中継がない10月11日(日)の第2戦も配信対象となっており、『TVer』では全試合をライブ視聴できる。
巨人対DeNAの中継局一覧
クライマックスシリーズ1stステージの巨人対DeNAは、地上波『日本テレビ系列』、衛星放送『BS日テレ』『日テレジータス』に加え、『DAZN』『Hulu』『TVer』『GIANTS TV』などで視聴できる。
開幕前時点で発表されている中継局は以下の通り。
チャンネル
形態
中継試合
ネット
クライマックスシリーズ全試合
衛星放送
クライマックスシリーズ全試合
衛星放送
巨人対DeNAの全試合
ネット
巨人対DeNAの全試合
日本テレビ系列
地上波
第1戦・第3戦
BS日テレ
衛星放送
第1戦
TVer
ネット
巨人対DeNAの全試合
GIANTS TV
ネット
巨人対DeNAの全試合
※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。
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