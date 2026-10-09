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2026年プロ野球クライマックスシリーズのセ・リーグ1stステージで、読売ジャイアンツと横浜DeNAベイスターズが対戦する。

本記事では、巨人対DeNAの地上波テレビ中継、TVer配信の有無、視聴方法を紹介する。

巨人対DeNAの地上波テレビ中継はある？

クライマックスシリーズ1stステージ・巨人対DeNAは、第1戦と第3戦が地上波『日本テレビ系列』で全国生中継される。

第1戦は10月10日(土)15:00から、第3戦は10月12日(月・祝)14:55から地上波中継を開始予定となっている。

また、衛星放送『日テレジータス』では、第2戦を含む全試合を生中継する。

試合 開催日時 地上波 衛星放送 第1戦 10/10(土)

14:00 日本テレビ系列 BS日テレ

日テレジータス 第2戦 10/11(日)

14:00 - 日テレジータス 第3戦 10/12(月・祝)

14:00 日本テレビ系列 日テレジータス

※第2戦までにステージ勝者が決定した場合は第3戦の開催なし。

巨人対DeNAのTVer配信はある？

結論として、巨人対DeNAはネット『TVer』で第1戦から第3戦まで全試合ライブ配信される。

地上波テレビ中継がない10月11日(日)の第2戦も配信対象となっており、『TVer』では全試合をライブ視聴できる。

巨人対DeNAの中継局一覧

クライマックスシリーズ1stステージの巨人対DeNAは、地上波『日本テレビ系列』、衛星放送『BS日テレ』『日テレジータス』に加え、『DAZN』『Hulu』『TVer』『GIANTS TV』などで視聴できる。

開幕前時点で発表されている中継局は以下の通り。

チャンネル 形態 中継試合 DAZN ネット クライマックスシリーズ全試合 スカパー！プロ野球セット 衛星放送 クライマックスシリーズ全試合 日テレジータス 衛星放送 巨人対DeNAの全試合 Hulu ネット 巨人対DeNAの全試合 日本テレビ系列 地上波 第1戦・第3戦 BS日テレ 衛星放送 第1戦 TVer ネット 巨人対DeNAの全試合 GIANTS TV ネット 巨人対DeNAの全試合

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

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