野球日本代表(侍ジャパン)は、「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に出場する。

本記事では、アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の試合別テレビ放送・ネット配信局と中継スケジュールを紹介する。

侍ジャパンのアジア選手権2026はどこで見られる？

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の侍ジャパン戦は、ネット『Amazonプライムビデオ』で予選全3試合をライブ配信する。決勝・3位決定戦もAmazonプライムビデオで配信予定だ。

テレビ放送は、韓国戦・オーストラリア戦が『テレビ朝日系列』、11月15日(日)の決勝・3位決定戦は日本出場時のみ『TBS系列』となる。11月12日(木)の台湾戦はテレビ放送がない。

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の試合別テレビ放送・ネット配信局

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026は11月12日(木)から15日(日)まで東京ドームで開催される。侍ジャパンは予選で台湾、韓国、オーストラリアと対戦する。

試合ごとのテレビ放送局とネット配信の開始時間は以下の通りだ。

開始日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 11/12(木)19:00 チャイニーズ・タイペイ vs 日本 - Amazonプライムビデオ 11/13(金)19:00 日本 vs 韓国 テレビ朝日系列 Amazonプライムビデオ 11/14(土)12:00 オーストラリア vs 日本 テレビ朝日系列 (最大15:30)

BS朝日 (15:30-リレー中継) Amazonプライムビデオ 11/15(日)11:00 3位決定戦 TBS系列

BS-TBS(リレー中継)

※日本出場時のみ Amazonプライムビデオ 11/15(日)19:00 決勝 TBS系列

※日本出場時のみ Amazonプライムビデオ

侍ジャパンが決勝・3位決定戦に出場した場合の中継は？

11月15日(日)の決勝と3位決定戦は、侍ジャパンが出場する試合に限り『TBS系列』で地上波放送される。3位決定戦は『BS-TBS』へのリレー中継も予定されている。切り替え時間は未発表だ。

一方、『Amazonプライムビデオ』では日本の出場有無にかかわらず、11:00開始の3位決定戦と19:00開始の決勝をライブ配信する。

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のおすすめ視聴方法

『Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。11月12日(木)のチャイニーズ・タイペイ戦は独占配信となる。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオの登録手順

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