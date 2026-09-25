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20260920 shuto nagano(C)Getty images
男子サッカー・準々決勝の北朝鮮戦はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

サッカー男子準々決勝 日本代表vs北朝鮮代表の地上波テレビ放送・TVer無料配信は？｜アジア大会2026

Asian Games
U-21日本
U-21日本 対 U-23北朝鮮
U-23北朝鮮

アジア競技大会2026男子サッカー競技・U-21日本代表の準々決勝、北朝鮮代表戦の地上波中継はある？TBSテレビ放送、無料ネット配信情報を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

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31日間無料トライアルあり

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)男子サッカー競技の準々決勝で、U-21日本代表が北朝鮮代表と対戦する。

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本記事では、日本vs北朝鮮の地上波テレビ放送やTVer無料配信情報を紹介する。

日本vs北朝鮮の日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーで、U-21日本代表は準々決勝で北朝鮮代表と対戦する。

日本はグループAを3戦全勝の首位で突破。準々決勝は2026年9月26日(土)19:30にキックオフ予定で、会場は愛知県豊田市の豊田スタジアムとなっている。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

ラウンド

男子サッカー 準々決勝

対戦カード

U-21日本代表 vs 北朝鮮代表

日程

2026年9月26日(土)

キックオフ

19:30

会場

豊田スタジアム(愛知県豊田市)

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日本vs北朝鮮の地上波テレビ中継・TVer無料配信はある？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー準々決勝、U-21日本代表vs北朝鮮代表は、地上波『TBS系列』で生中継される予定だ。

『TBS系列』では2026年9月26日(土)19:00から放送を開始予定。『TVer』でも『TBS系列』と同時無料ライブ配信を実施する。

また、『U-NEXT』でもライブ配信が予定されており、試合終了後の見逃し配信にも対応する。

放送・配信サービス

開始時間

中継・配信予定

TBS系列

19:00～

地上波生中継

TVer

19:00～

TBS系列同時配信

U-NEXT
[31日間無料トライアルあり]

19:20～

ライブ配信・見逃し配信

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日本vs北朝鮮のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、アジア大会の日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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