第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)男子サッカー競技の準々決勝で、U-21日本代表が北朝鮮代表と対戦する。

本記事では、日本vs北朝鮮の地上波テレビ放送やTVer無料配信情報を紹介する。

日本vs北朝鮮の日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーで、U-21日本代表は準々決勝で北朝鮮代表と対戦する。

日本はグループAを3戦全勝の首位で突破。準々決勝は2026年9月26日(土)19:30にキックオフ予定で、会場は愛知県豊田市の豊田スタジアムとなっている。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 男子サッカー 準々決勝 対戦カード U-21日本代表 vs 北朝鮮代表 日程 2026年9月26日(土) キックオフ 19:30 会場 豊田スタジアム(愛知県豊田市)

日本vs北朝鮮の地上波テレビ中継・TVer無料配信はある？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー準々決勝、U-21日本代表vs北朝鮮代表は、地上波『TBS系列』で生中継される予定だ。

『TBS系列』では2026年9月26日(土)19:00から放送を開始予定。『TVer』でも『TBS系列』と同時無料ライブ配信を実施する。

また、『U-NEXT』でもライブ配信が予定されており、試合終了後の見逃し配信にも対応する。

放送・配信サービス 開始時間 中継・配信予定 TBS系列 19:00～ 地上波生中継 TVer 19:00～ TBS系列同時配信 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] 19:20～ ライブ配信・見逃し配信

日本vs北朝鮮のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、アジア大会の日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。