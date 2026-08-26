2026 K-WORLD DREAM AWARDSのテレビ放送・ネット配信予定は？視聴方法まとめ

韓国の人気アーティストが集結する音楽授賞式「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」が開催される。

本記事では、「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

2026 K-WORLD DREAM AWARDSはいつ？

「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」は、2026年8月27日(木)に韓国・京畿道高陽市のKINTEX(韓国国際展示場)で開催される。開演は18:30を予定している。

同アワードは、2017年に「SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS」としてスタートした韓国の音楽授賞式。2026年は10周年の節目を迎え、今年も多くのK-POPアーティストが集結する注目イベントとなる。

2026 K-WORLD DREAM AWARDSの開催概要は以下の通り。

項目 内容 開催日 2026年8月27日(木) 開演時間 18:30予定 会場 KINTEX(韓国国際展示場) 開催地 韓国・京畿道 高陽市

2026 K-WORLD DREAM AWARDSのテレビ放送・ネット配信予定は？

「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」は、日本ではU-NEXTが独占ライブ配信する。配信は2026年8月27日(木)18:30から公演終了までを予定しており、U-NEXTの月額プラン会員であれば追加料金なしで視聴できる。

また、31日間の無料トライアル期間中でも追加料金はかからない。ライブ配信終了後は見逃し配信も用意され、2026年10月8日(木)23:59まで視聴できる予定となっている。

リアルタイムのライブ配信と配信直後の見逃し配信には字幕・吹替は付かないが、後日公開されるアーカイブでは日本語字幕付きで配信される予定だ。スマートフォン、タブレット、PCのほか、Fire TV StickやChromecast、対応スマートテレビなどでも視聴できる。

なお、地上波・BS・CSでのテレビ放送は予定されていないため、日本から視聴する場合はU-NEXTを利用することになる。

放送・配信 対応 日時・内容 U-NEXT ○ 8月27日(木)18:30～公演終了まで

日本独占ライブ配信・見放題 地上波 － － BS・CS － －

2026 K-WORLD DREAM AWARDSに出演予定のアーティストは？

「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」には、K-POPシーンを代表する人気アーティストから注目の新人まで、計27組の出演が予定されている。

なかでも、ATEEZ、LE SSERAFIM、RIIZE、ILLIT、&TEAM、P1Harmonyなど、国内外で高い人気を集めるグループが多数ラインナップ。さらに、GOT7のJAY Bや、EVAN(元ENHYPEN・ヒスン)らの出演も発表されている。

また、Hearts2Hearts、KiiiKiii、MEOVV、KickFlip、xikersなど、次世代を担う注目アーティストも登場予定。世代を超えた豪華なステージパフォーマンスに期待が集まる。

U-NEXTで2026 K-WORLD DREAM AWARDSを視聴する方法

U-NEXT

「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」は、U-NEXTで独占ライブ配信される。

U-NEXTの月額見放題プラン会員であれば追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象となるため、初めてU-NEXTを利用する場合にもおすすめだ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶U-NEXT公式配信ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」を視聴

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内の解約が可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。