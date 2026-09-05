あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Mai yamamoto Satou Sabally(C)Getty images
【バスケ女子W杯日本戦生中継】DAZN月額プラン最安値！DMM×DAZNホーダイに登録
Tsutomu Maeda

【女子バスケットボールワールドカップ】日本代表vsドイツ代表の地上波テレビ放送・BS・CS中継はある？

FIBA女子バスケットボール・ワールドカップ2026の予選グループ第2戦、日本代表対ドイツ代表の地上波テレビ放送はある？BS・CS衛星中継、ネット配信は？チャンネル一覧を紹介。

DAZNでバスケ女子W杯を配信！
DAZN Promo Panel Logo

DAZN

FIBA女子バスケットボール・ワールドカップの日本戦をDAZNで配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

山本麻衣・田中こころら出場

年間プランがお得
FODチャンネルでも視聴可能！
fod premium

FODチャンネル

「FODチャンネル」でバスケ女子W杯の日本戦を配信！

Amazon Prime Videoチャンネル経由でも登録可能

簡単登録で視聴
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額最安値
DAZNでバスケ女子W杯を配信！
DAZN Promo Panel Logo

DAZN

FIBA女子バスケットボール・ワールドカップの日本戦をDAZNで配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

山本麻衣・田中こころら出場

年間プランがお得
FODチャンネルでも視聴可能！
fod premium

FODチャンネル

「FODチャンネル」でバスケ女子W杯の日本戦を配信！

Amazon Prime Videoチャンネル経由でも登録可能

簡単登録で視聴
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額最安値
DAZNでバスケ女子W杯を配信！
DAZN Promo Panel Logo

DAZN

FIBA女子バスケットボール・ワールドカップの日本戦をDAZNで配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

山本麻衣・田中こころら出場

年間プランがお得

FIBA女子バスケットボール・ワールドカップ2026の予選グループ第2戦で、日本代表がドイツ代表と対戦する。

DAZN月額プラン最安値！DMM×DAZNホーダイでバスケ女子W杯を視聴今すぐ視聴登録

本記事では、日本vsドイツの地上波・BS・CSテレビ放送の有無、ネット配信予定、中継局一覧を紹介する。

日本vsドイツの地上波テレビ放送・BS/CS中継はある？

FIBA女子バスケットボール・ワールドカップ2026で、日本は予選グループAに入り、マリ、ドイツ、スペインと対戦する。第2戦となるドイツ戦は、日本時間9月6日(日)午前1:00に開始予定だ。

試合の模様は、地上波テレビ『フジテレビ系列』が9月6日(日)2:15～4:15に録画放送する。

また、衛星放送ではCS『フジテレビTWO』が9月6日(日)0:50～生中継を予定している。

地上波テレビ放送情報

  • 対戦カード：女子日本代表 vs 女子ドイツ代表
  • テレビ放送：フジテレビ系列
  • 放送時間：9月6日(日)2:15～4:15 ※録画放送

BS・CSテレビ放送情報

  • 対戦カード：女子日本代表 vs 女子ドイツ代表
  • テレビ放送：フジテレビTWO
  • 放送時間：9月6日(日)0:50～
DAZN月額プラン最安値！DMM×DAZNホーダイでバスケ女子W杯を視聴今すぐ視聴登録

【中継局一覧】日本vsドイツのネット配信は？

日本vsドイツは、CS『フジテレビTWO』のほか、ネット配信でもライブ視聴できる。

ネットでは『DAZN』と『FOD』が日本vsドイツをライブ配信。『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能だ。

チャンネル

形態

生中継

DAZN

ネット

FOD(Amazon)

ネット

FOD

ネット

フジテレビTWO

衛星放送

フジテレビ系列

地上波

×
※録画放送あり

NHK

地上波/衛星放送

×

U-NEXT

ネット

×

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

DAZN月額プラン最安値！DMM×DAZNホーダイでバスケ女子W杯を視聴今すぐ視聴登録

日本vsドイツのおすすめ視聴方法は？

【DMM×DAZNホーダイ】バスケ視聴にもおすすめ！DAZN月額プランをお得に利用

dmm dazn hodai 2026DMM

バスケ女子W杯の日本戦など『DAZN』で配信されるバスケットボール中継をお得に視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマなどを楽しめる「DMMプレミアム」に別々で加入すると、非キャンペーン時は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用できる。

すでに通常のDAZNプランを利用している場合でも、条件を満たせばDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。バスケットボールだけでなく、サッカーやその他のスポーツも幅広く楽しみたい場合にチェックしておきたいサービスだ。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

DAZN月額プラン最安値！DMM×DAZNホーダイでバスケ女子W杯を視聴今すぐ視聴登録

【DAZN】バスケをはじめ豊富なスポーツをライブ配信

DAZN』ではバスケ女子W杯をはじめ、注目のバスケットボール中継を視聴できる。

男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」の試合をネットで観戦したい場合にも有力な選択肢となる。ライブ配信だけでなく、さまざまなスポーツコンテンツをまとめて楽しめるのもDAZNの特徴だ。

また、DAZNではJリーグやラ・リーガなどのサッカーをはじめ、バスケットボール以外のスポーツも多数配信。年間を通してスポーツ観戦を楽しみたい場合は、年間プランの利用も検討したい。

DAZNでバスケ男子カタール戦をライブ配信！今すぐ視聴

【FODチャンネル】Amazonで視聴可能

amazon prime video kvAmazon

『FOD』は、Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

  1. Amazon Prime Video「FODチャンネル」ページへアクセス
  2. バナーの「詳細を見る」を選択
  3. 「登録を開始する」を選択。決済情報を入力して登録完了！
  4. あとはライブ配信ページから視聴するだけ！

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

FOD(Amazon)でバスケ女子W杯日本戦をライブ配信100円で加入

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー