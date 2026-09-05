FIBA女子バスケットボール・ワールドカップ2026の予選グループ第2戦で、日本代表がドイツ代表と対戦する。

本記事では、日本vsドイツの地上波・BS・CSテレビ放送の有無、ネット配信予定、中継局一覧を紹介する。

日本vsドイツの地上波テレビ放送・BS/CS中継はある？

FIBA女子バスケットボール・ワールドカップ2026で、日本は予選グループAに入り、マリ、ドイツ、スペインと対戦する。第2戦となるドイツ戦は、日本時間9月6日(日)午前1:00に開始予定だ。

試合の模様は、地上波テレビ『フジテレビ系列』が9月6日(日)2:15～4:15に録画放送する。

また、衛星放送ではCS『フジテレビTWO』が9月6日(日)0:50～生中継を予定している。

地上波テレビ放送情報

対戦カード：女子日本代表 vs 女子ドイツ代表

テレビ放送：フジテレビ系列

放送時間：9月6日(日)2:15～4:15 ※録画放送

BS・CSテレビ放送情報

対戦カード：女子日本代表 vs 女子ドイツ代表

テレビ放送： フジテレビTWO

放送時間：9月6日(日)0:50～

【中継局一覧】日本vsドイツのネット配信は？

日本vsドイツは、CS『フジテレビTWO』のほか、ネット配信でもライブ視聴できる。

ネットでは『DAZN』と『FOD』が日本vsドイツをライブ配信。『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能だ。

チャンネル 形態 生中継 DAZN ネット 〇 FOD(Amazon) ネット 〇 FOD ネット 〇 フジテレビTWO 衛星放送 〇 フジテレビ系列 地上波 ×

※録画放送あり NHK 地上波/衛星放送 × U-NEXT ネット ×

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

日本vsドイツのおすすめ視聴方法は？

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