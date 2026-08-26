







バレーボールアジア選手権女子2026決勝ラウンド準々決勝の女子日本代表vs女子台湾(チャイニーズ・タイペイ)代表が、8月27日(木)に行われる。

本記事では、日本vs台湾の地上波・BS・CSテレビ放送の有無、ネット配信予定、中継局一覧を紹介する。

日本vs台湾の地上波テレビ放送・BS/CS中継はある？

バレーボール女子アジア選手権2026の予選ラウンドで日本は3戦連続ストレート勝利を飾り、決勝ラウンドに進出。続く準々決勝では、台湾と対戦することとなった。試合の開始時刻は日本時間8月27日(木)19:30に予定されている。

試合の模様は、地上波テレビ『フジテレビ系列』が生中継。番組の放送時間は19:00～20:54に予定されている。

また、衛星放送はCS『フジテレビTWO』でも19:20～22:50に生中継予定だ。

地上波テレビ放送情報

・対戦カード：女子日本代表 vs 女子台湾代表

・テレビ放送：フジテレビ系列

・放送時間：8月27日(木)19:00～20:54 (日本時間)

BS・CSテレビ放送情報

・対戦カード：女子日本代表 vs 女子台湾代表

・テレビ放送：フジテレビTWO

・放送時間：8月27日(木)19:00～22:50 (日本時間)

日本vs台湾のネット配信は？中継局一覧

日本vs台湾は、地上波『フジテレビ系列』およびCS『フジテレビTWO』以外にも様々な方法で視聴することができる。

具体的には、ネット配信は『TVer』が地上波『フジテレビ系列』との同時配信を行うほか、『FODプレミアム』でもライブ配信が行われる。

なお、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は通常の月額が1,320円(税込)だが、2026年9月2日(水)までに加入した場合は最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施している。

その他、『U-NEXT』や『NHK』などによる中継は行われない。

チャンネル 形態 生中継 FOD(Amazon)

[9/2までの加入で最初の1カ月が100円(税込)！] ネット 〇 Volleyball TV

(英語音声) ネット 〇 TVer ネット 〇 フジテレビTWO 衛星放送 〇 フジテレビ系列 地上波 〇 NHK 地上波/衛星放送 × U-NEXT ネット ×

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

日本vs台湾のおすすめ視聴方法は？

Amazon

前述の通り、日本vs台湾はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる利便性に加え、9月2日(水)までの加入で最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施しており、キャンペーン期間中の解約も可能なため、アジア選手権女子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。