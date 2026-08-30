バレーボールアジア選手権女子2026決勝ラウンド3位決定戦の女子日本代表vs女子イラン代表が、8月30日(日)に行われる。

本記事では、日本vsイランの地上波・BS・CSテレビ放送の有無、ネット配信予定、中継局一覧を紹介する。

日本vsイランの地上波テレビ放送・BS/CS中継はある？

バレーボール女子アジア選手権2026の予選ラウンドで日本は3戦連続ストレート勝利を飾り、決勝ラウンドでも準々決勝でチャイニーズ・タイペイに勝利。しかし、準決勝でタイに敗れ、3位決定戦でイランと対戦することとなった。試合の開始時刻は日本時間8月30日(日)16:15に予定されている。

試合の模様は、地上波テレビ『フジテレビ系列』が19:00から中継。また、衛星放送はCS『フジテレビONE/TWO/NEXT』で中継予定だ。

地上波テレビ放送情報

・対戦カード：女子日本代表 vs 女子イラン代表

・テレビ放送：フジテレビ系列

・放送時間：8月30日(日)19:00

BS・CSテレビ放送情報

・対戦カード：女子日本代表 vs 女子イラン代表

・テレビ放送：フジテレビONE/TWO/NEXT

・放送時間：8月30日(日)19:35～23:00(ONE)、8月31日(月)15:50～19:15(NEXT)

日本vsイランのネット配信は？中継局一覧

日本vsイランは、地上波『フジテレビ系列』およびCS『フジテレビONE/TWO/NEXT』のほか、ネット配信でも視聴できる。

ただし、地上波『フジテレビ系列』と『TVer』は実際の試合開始時間に合わせた生中継ではなく、19:00頃からの録画・ディレイ放送／配信となる。

一方、はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』では試合開始前の16:05からライブ配信を実施。日本vsイランをリアルタイムで視聴したい場合はFODが選択肢となる。

なお、『Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』では通常月額1,320円(税込)だが、2026年9月2日(水)までに加入した場合は最初の1カ月間を100円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

その他、『U-NEXT』や『NHK』などによる中継は行われない。

チャンネル 形態 生中継 FOD(Amazon)

[9/2までの加入で最初の1カ月が100円(税込)！] ネット 〇 Volleyball TV

(英語音声) ネット 〇 TVer ネット 〇 フジテレビONE/TWO/NEXT 衛星放送 〇 フジテレビ系列 地上波 〇 NHK 地上波/衛星放送 × U-NEXT ネット ×

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

日本vsイランのおすすめ視聴方法は？

Amazon

前述の通り、日本vsイランはAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる利便性に加え、9月2日(水)までの加入で最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施しており、キャンペーン期間中の解約も可能なため、男女アジア選手権女子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。