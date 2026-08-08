2026-27シーズンの明治安田Jリーグが、2026年8月8日(土)にスタートした。

本記事では、『DAZN』以外のJリーグ中継予定を紹介する。

Jリーグ2026-27は地上波テレビ・NHK・ABEMAで放送される？

2026-27シーズンのJ1・J2・J3リーグは、ネット『DAZN』が全試合をライブ＆見逃し配信。また、ネット『ABEMA』でも有料プラン「ABEMA de DAZN」経由であればJリーグ全試合が視聴可能だ。

さらに、NHK地上波・衛星放送、ローカル放送を中心とする民放テレビ各局でも一部の試合が中継されるが、実際の中継対象試合は試合日の数日前まで発表されないことが多い。全試合が視聴したい場合は『DAZN』、または『ABEMA』の「ABEMA de DAZN」など他プラットフォーム経由で『DAZN』のコンテンツが視聴できる有料サービスに選択肢が限られる。

DAZN以外で見られるJリーグ2026-27開幕節の試合は？

2026-27シーズンのJリーグは、2026年8月7日(金)～9日(日)に開幕節の全試合が開催される。そのうち、『DAZN』以外の視聴方法が存在する試合は以下の通りだ。

なお、『ABEMA』の「ABEMA de DAZN」については『DAZN』同様に全試合視聴可能だ。

カテゴリ 開始日時 対戦カード DAZN以外の中継予定 J1 2026/8/7(金)

19:25 横浜F・マリノス vs 鹿島アントラーズ フジテレビ系列 J1 2026/8/8(土)

19:00 FC東京 vs FC町田ゼルビア NHK BS J2 2026/8/8(土)

14:45 北海道コンサドーレ札幌 vs 徳島ヴォルティス 札幌テレビ J2 2026/8/8(土)

19:00 RB大宮アルディージャ vs アルビレックス新潟 テレ玉 J3 2026/8/9(日)

19:00 栃木SC vs ツエーゲン金沢 とちぎテレビ

2026-27シーズンの明治安田JリーグはDAZNで全試合配信！

2026-27シーズンの明治安田Jリーグは、『DAZN』がJ3・J3・J3全試合をライブ＆見逃し配信する。

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

シーズンを通して明治安田Jリーグを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではJリーグ以外にもラ・リーガやブンデスリーガ、セリエAなどの海外サッカーが視聴可能だ。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可