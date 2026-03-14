3部リーグ第29節の一戦として、TSV 1860ミュンヘンがSVヴェーヘン・ヴィースバーデンをホームに迎える。試合はグリューンヴァルダー・シュトラーセのスタジアムで午後4時30分にキックオフとなる。
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SPOXが、本日の試合をテレビやライブストリームで視聴する方法をご紹介します。
TSV 1860ミュンヘン対SVヴェーエン・ヴィースバーデンの今日の試合をMagentaまたは無料テレビでライブ視聴：土曜日の3.リーガはどのチャンネルでテレビやライブストリームで放送されるのか？
3. リーガの全試合は、ストリーミングサービス「MagentaSport」でライブ配信されます。ファンはそこで、1860ミュンヘン（通称「ライオンズ」）とSVWの対戦も視聴できます。放送はキックオフの約15分前からプレマッチ番組として開始されます。この試合はMagentaSportの有料テレビおよびライブストリームで視聴可能ですが、有料サブスクリプションが必要です。
今週のトピック：1860ミュンヘンでは何が起きていたのか？土曜日の午後、3部リーグの中位チーム同士による白熱した一戦がファンを待っている。TSV 1860ミュンヘンとSVヴェーヘン・ヴィースバーデンは、現在わずか1ポイント差で並んでいる。「ライオンズ」こと1860ミュンヘンは直近5連勝で上位に食い込んだ一方、ヴィースバーデンも上位半分の順位を固めようと奮闘している。
1860ミュンヘンは直近のヴィクトリア・ケルン戦（アウェイ）で1-0の勝利を収め、自信を深めるとともに連勝記録を伸ばした。試合の勝者となったのはケヴィン・ヴォランドで、彼が決勝ゴールを決め、「ライオンズ」を昇格争いに復帰させた。 ヘッセン州の州都を本拠地とするチームも、ホームでVfBシュトゥットガルトのセカンドチームを2-1の接戦で下した。