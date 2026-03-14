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3.リーガ
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翻訳者：

TSV 1860 ミュンヘン対SV ヴェーヘン・ヴィースバーデンの試合、本日フリーTVでの放送・配信情報：土曜日の3.リーガはどのチャンネルでテレビ放送・ライブ配信される？

3部リーグでは、土曜日に1860ミュンヘンがヴェーヘン・ヴィースバーデンと対戦する。しかし、試合はどこで行われるのだろうか？SPOXがその場所をお教えする。

3部リーグ第29節の一戦として、TSV 1860ミュンヘンがSVヴェーヘン・ヴィースバーデンをホームに迎える。試合はグリューンヴァルダー・シュトラーセのスタジアムで午後4時30分にキックオフとなる。

MagentaSportここでライブ視聴！

SPOXが、本日の試合をテレビやライブストリームで視聴する方法をご紹介します

TSV 1860ミュンヘン対SVヴェーエン・ヴィースバーデンの今日の試合をMagentaまたは無料テレビでライブ視聴：土曜日の3.リーガはどのチャンネルでテレビやライブストリームで放送されるのか？

3. リーガの全試合は、ストリーミングサービス「MagentaSport」でライブ配信されます。ファンはそこで、1860ミュンヘン（通称「ライオンズ」）とSVWの対戦も視聴できます。放送はキックオフの約15分前からプレマッチ番組として開始されます。この試合はMagentaSportの有料テレビおよびライブストリームで視聴可能ですが、有料サブスクリプションが必要です。

今週のトピック：1860ミュンヘンでは何が起きていたのか？

土曜日の午後、3部リーグの中位チーム同士による白熱した一戦がファンを待っている。TSV 1860ミュンヘンとSVヴェーヘン・ヴィースバーデンは、現在わずか1ポイント差で並んでいる。「ライオンズ」こと1860ミュンヘンは直近5連勝で上位に食い込んだ一方、ヴィースバーデンも上位半分の順位を固めようと奮闘している。 

1860ミュンヘンは直近のヴィクトリア・ケルン戦（アウェイ）で1-0の勝利を収め、自信を深めるとともに連勝記録を伸ばした。試合の勝者となったのはケヴィン・ヴォランドで、彼が決勝ゴールを決め、「ライオンズ」を昇格争いに復帰させた。 ヘッセン州の州都を本拠地とするチームも、ホームでVfBシュトゥットガルトのセカンドチームを2-1の接戦で下した。

1860ミュンヘン vs. ヴェーエン・ヴィースバーデン：キックオフ時間

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3.リーガ
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1860年ミュンヘン
TSV
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ヴェーエンヴィースバーデン
SVW

1860ミュンヘン vs. ヴェーヘン・ヴィースバーデン：スタメン

1860年ミュンヘン vs ヴェーエンヴィースバーデン 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • M. Kauczinski

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • D. Scherning

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

1860ミュンヘン 対 ヴェーヘン・ヴィースバーデン：直近の調子

TSV
-直近成績

ゴールを許す
11/2
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

SVW
-直近成績

ゴールを許す
11/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

1860ミュンヘン対ヴェーエン・ヴィースバーデン：直接対決の戦績

TSV

直近の 5 試合

SVW

1

Win

1

Draw

3

勝利

5

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

1860ミュンヘン対ヴェーエン・ヴィースバーデン：順位表

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