UFC・RIZIN・ONEなど…格闘技団体の違いは？

近年は複数の格闘技団体が設立され、それぞれの人気が高まっている。

本記事ではUFC・RIZIN・ONEなど各格闘技団体の特徴などを紹介する。

格闘技団体の違いは？

UFC・RIZIN・ONEなど複数の格闘技団体の名前を耳にすることがあるだろう。

ひとくちに格闘技団体と言っても、各団体で拠点となる地域や実施種目やルールなどがあり、また位置づけやエンターテイメント性も異なる。

それぞれの特徴と違いをまとめる。

項目 UFC(Ultimate Fighting Championship) RIZIN(ライジン) ONE(ONE Championship) 拠点 アメリカ合衆国 日本 シンガポール 位置付け 世界最高峰の総合格闘技(MMA)リーグ 日本最大規模の格闘技エンタテインメント アジア発の総合・立ち技ハイブリッドメガプロモーション 主な種目 純粋な総合格闘技(MMA)のみ 総合格闘技中心だがキックや特別ルールマッチもあり MMA、ムエタイ、キックボクシング、サブミッショングラップリング 舞台(囲い) オクタゴン(八角形の金網ケージ) ロープリング(一部ケージ大会あり) サークルケージ(金網)またはリング 判定基準 ラウンドごとの採点 試合全体を俯瞰したトータルジャッジ 試合全体を俯瞰したトータルジャッジ

UFCは、総合格闘技の世界最高峰リーグ。「ここにチャンピオンがいる階級が世界最強」とも言われており、総合格闘技界において世界トップクラスの実力者たちが集うアメリカ拠点のリーグだ。純粋な総合格闘技での闘いや強さを見たい人におすすめだ。

日本の格闘技団体であるRIZINは、かつてのPRIDEのようなドラマ性を重視している。会場も熱気のあるイベント感を生み出しており、エンターテイメント色のある団体とも言える。

2011年に設立されたONE(ONE Championship)は、総合格闘技だけではなく、様々な種目が行われている。多彩な格闘技ジャンルを一度に楽しみたいファンに向いている。シンガポール拠点の団体ではあるが、日本開催大会である「ONE SAMURAI（ワン・サムライ）」も展開している。

各格闘技団体の視聴方法

UFC/ONE

世界最高峰の総合格闘技リーグであるUFCと、ONE(ONE Championship)は、U-NEXTでライブ配信されている。見放題配信で視聴することができる。U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

RIZIN

RIZINはPPV(ペイ・パー・ビュー)方式での配信が主となっており、大会ごとにPPVチケットを購入して視聴する必要がある。RIZINの動画配信サービスである「RIZIN 100 CLUB」「RIZIN LIVE」か視聴可能。また前大会ではないが、「ABEMA」「U-NEXT」でもPPVチケットを購入することで視聴することができる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。