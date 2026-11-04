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TREASURE BOXING PROMOTION 15U-NEXT
TREASURE BOXING PROMOTION 15はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

【谷口将隆】TREASURE BOXING PROMOTION 15のテレビ放送・ネット配信予定

【ボクシング】「TREASURE BOXING PROMOTION 15」の日程や対戦カード、テレビ放送/ネット配信予定、中継スケジュールを紹介。

31日間無料トライアルあり！
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U-NEXT

谷口将隆vsエルソン・トリニダードなど開催！

「TREASURE BOXING PROMOTION 15」はU-NEXTがライブ配信

31日間無料トライアルで視聴

U-NEXTでライブ配信

ボクシング・谷口将隆が出場する「TREASURE BOXING PROMOTION 15」が11月4日(水)、後楽園ホールで開催される。

TREASURE BOXING PROMOTION 15をU-NEXTが独占配信！無料体験視聴31日間無料トライアルで視聴

本記事では「TREASURE BOXING PROMOTION 15」の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

TREASURE BOXING PROMOTION 15｜概要

「TREASURE BOXING PROMOTION 15」は、11月4日(水)に後楽園ホールで開催されるボクシングイベント。18時開演予定となっている。

元WBO世界ミニマム級王者で、現在は主要4団体のライトフライ級で世界上位にランクインする谷口将隆。世界王座奪還に向けた再起戦として、エルソン・トリニダードと対戦する。

「TREASURE BOXING PROMOTION 15」の模様は、U-NEXTでライブ配信される。

試合

  • ライトフライ級8回戦：谷口将隆 vs. エルソン・トリニダード
  • ライト級8回戦：本多俊介 vs. 栁堀隆吾
  • ライト級8回戦：英豪 vs. 加藤レイズ亜礼史
  • -60.0㎏契約8回戦：ジェイソン・カノイ vs. 鈴木稔弘
  • 女子ライト級4回戦：レイ・マンリ vs. 高橋瑠伊

放送・配信予定

  • 公演：TREASURE BOXING PROMOTION 15
  • 開演：11月4日(水)18:00
  • 配信：U-NEXT(ライブ&見逃し配信)
  • 見逃し配信期間 : 見逃し配信準備完了次第〜12月23日 23:59まで
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U-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信される「TREASURE BOXING PROMOTION 15」は『U-NEXT』が独占配信する。見放題配信で視聴することができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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