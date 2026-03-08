Goal.com
Yuta Tokuma

TREASURE BOXINGのテレビ放送・ネット配信・対戦カード・試合順

ボクシング『TREASURE BOXING PROMOTION 11』『TREASURE BOXING PROMOTION 12』の放送・配信予定、視聴方法を紹介。

「TREASURE BOXING PROMOTION 11」が3月12日（水）、「TREASURE BOXING PROMOTION 12」が4月3日（金）に後楽園ホールで開催される。

本記事では、「TREASURE BOXING PROMOTION 11」「TREASURE BOXING PROMOTION 12」の日程や放送予定、対戦カード、視聴方法を紹介する。

TREASURE BOXING PROMOTION｜概要

「TREASURE BOXING PROMOTION 11」は3月12日、「TREASURE BOXING PROMOTION 12」は4月3日に後楽園ホールで開催される。

「TREASURE BOXING PROMOTION 11」のメインイベントは日本ミドル級王座決定10回戦の竹迫司登vs酒井幹生、「TREASURE BOXING PROMOTION 12」ははWBA・WBO世界ライトフライ級タイトルマッチのレネ・サンティアゴvs谷口将隆となっている。

日程・放送予定

TREASURE BOXING PROMOTION 11

  • 配信開始：3月12日17:30配信開始／17:45 開演予定

  • 見逃し配信：配信準備完了次第～5月1日 23:59

TREASURE BOXING PROMOTION 12

  • 配信開始：4月3日17:30配信開始／17:45 開演予定

  • 見逃し配信：配信準備完了次第～5月23日 23:59

対戦カード

TREASURE BOXING PROMOTION 11

試合階級・タイトル対戦カード
メインイベント日本ミドル級王座決定10回戦竹迫 司登（ワールドスポーツ） VS 酒井 幹生（角海老宝石）
セミファイナルOPBF東洋太平洋女子ライトフライ級王座決定8回戦漣 バル（ワールドスポーツ） VS カレアン・リバス（フィリピン）
第3試合OPBF東洋太平洋女子フライ級王座決定8回戦山家 七恵（EBISU K'sBOX） VS 柳尾 美佳（花形）
第2試合スーパーバンタム級8回戦福井 勝也（帝拳） VS ジョニベルト・バンタイ（フィリピン）
第1試合バンタム級8回戦落合 壱星（セレス） VS ジェルソン・アリゴラ（フィリピン）

TREASURE BOXING PROMOTION 12

試合階級・タイトル対戦カード
メインイベントWBA・WBO世界ライトフライ級タイトルマッチ12回戦レネ・サンティアゴ（プエルトリコ） VS 谷口 将隆（ワタナベ）
セミファイナル123.5lbs契約10回戦小國 以載（角海老宝石） VS マーロン・タパレス（フィリピン）
アンダーカードOPBF東洋太平洋スーパーウェルター級タイトルマッチ10回戦緑川 創（EBISU K's） VS 加藤 寿（熊谷コサカ）
アンダーカードミドル級8回戦細川チャーリー忍（金子） VS 黒部 竜聖（ワールドスポーツ）

U-NEXTの視聴方法

「TREASURE BOXING」はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. U-NEXT公式ページにアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2026年3月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください

