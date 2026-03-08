TREASURE BOXINGのテレビ放送・ネット配信・対戦カード・試合順

「TREASURE BOXING PROMOTION 11」が3月12日（水）、「TREASURE BOXING PROMOTION 12」が4月3日（金）に後楽園ホールで開催される。
本記事では、「TREASURE BOXING PROMOTION 11」「TREASURE BOXING PROMOTION 12」の日程や放送予定、対戦カード、視聴方法を紹介する。
TREASURE BOXING PROMOTION｜概要
「TREASURE BOXING PROMOTION 11」は3月12日、「TREASURE BOXING PROMOTION 12」は4月3日に後楽園ホールで開催される。
「TREASURE BOXING PROMOTION 11」のメインイベントは日本ミドル級王座決定10回戦の竹迫司登vs酒井幹生、「TREASURE BOXING PROMOTION 12」ははWBA・WBO世界ライトフライ級タイトルマッチのレネ・サンティアゴvs谷口将隆となっている。
日程・放送予定
TREASURE BOXING PROMOTION 11
- 配信開始：3月12日17:30配信開始／17:45 開演予定
見逃し配信：配信準備完了次第～5月1日 23:59
- ライブ配信情報：U-NEXT
TREASURE BOXING PROMOTION 12
- 配信開始：4月3日17:30配信開始／17:45 開演予定
見逃し配信：配信準備完了次第～5月23日 23:59
- ライブ配信情報：U-NEXT
対戦カード
TREASURE BOXING PROMOTION 11
|試合
|階級・タイトル
|対戦カード
|メインイベント
|日本ミドル級王座決定10回戦
|竹迫 司登（ワールドスポーツ） VS 酒井 幹生（角海老宝石）
|セミファイナル
|OPBF東洋太平洋女子ライトフライ級王座決定8回戦
|漣 バル（ワールドスポーツ） VS カレアン・リバス（フィリピン）
|第3試合
|OPBF東洋太平洋女子フライ級王座決定8回戦
|山家 七恵（EBISU K'sBOX） VS 柳尾 美佳（花形）
|第2試合
|スーパーバンタム級8回戦
|福井 勝也（帝拳） VS ジョニベルト・バンタイ（フィリピン）
|第1試合
|バンタム級8回戦
|落合 壱星（セレス） VS ジェルソン・アリゴラ（フィリピン）
TREASURE BOXING PROMOTION 12
|試合
|階級・タイトル
|対戦カード
|メインイベント
|WBA・WBO世界ライトフライ級タイトルマッチ12回戦
|レネ・サンティアゴ（プエルトリコ） VS 谷口 将隆（ワタナベ）
|セミファイナル
|123.5lbs契約10回戦
|小國 以載（角海老宝石） VS マーロン・タパレス（フィリピン）
|アンダーカード
|OPBF東洋太平洋スーパーウェルター級タイトルマッチ10回戦
|緑川 創（EBISU K's） VS 加藤 寿（熊谷コサカ）
|アンダーカード
|ミドル級8回戦
|細川チャーリー忍（金子） VS 黒部 竜聖（ワールドスポーツ）
U-NEXTの視聴方法
「TREASURE BOXING」はネット『U-NEXT』で配信される。
見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- U-NEXT公式ページにアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2026年3月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください