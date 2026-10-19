バルセロナのハンジ・フリック監督は、チャンピオンズリーグでのパリ・サンジェルマン戦に向けて、バルセロナ・アトレティックの若手DFアレックス・カンポスをトップチームの招集リストに加えた。カタルーニャの同クラブは最終ラインに負傷者が相次いでいる。

アンドレアス・クリステンセン、ジュール・クンデ、エリック・ガルシアの負傷により、フリックはBチームのDFを起用せざるを得なくなり、カンポスはトップチームへの初の正式招集を受けた。同時に、エジプト人FWハムザ・アブデルカリムもリストに復帰している。

カンポスは18歳。2008年2月2日、セグリア郡のアイトーナで生まれ、アトレティック・セグレでキャリアをスタートさせた後、2021年夏にバルセロナのアカデミーへ加入した。

2025-26シーズンは、この若きDFのキャリアにおいて目覚ましい成長が見られた。セント・アンドリュース・スタジアムでバルセロナ・アトレティックでの公式戦デビューを果たし、その後Bチームで地位を確立。ジュリアーノ・ハウス・ベッレッティ監督の下でチーム守備の主軸の一人となり、グループ内でリーダー的役割も担うようになった。

カンポスは土曜に行われたバルセロナ・アトレティックのウティエボ戦に先発出場し、2-1での勝利に貢献。チームは5連勝を飾り、この若きDFがコーチングスタッフから寄せられている信頼の大きさを示した。

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身長185センチのカンポスは、空中戦への対応力と後方からのビルドアップへの貢献に優れ、パス精度と落ち着いたプレーも特徴だ。今季はヘディングでゴールも記録している。

フリックは2024年10月にもカンポスをトップチームの練習に招集していた。バルセロナは昨年7月、2029年までの契約延長を発表しており、さらに1シーズン延長できるオプションも含まれている。

今回の招集は、この若きDFにとってトップチームレベルで自らの能力を証明する重要な機会となる。バルセロナは、控えるパリ・サンジェルマンとのヨーロッパでの一戦を前に、守備陣の負傷者問題を乗り越えようとしている。