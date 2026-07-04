ツール・ド・フランス2026を無料で見るには？ライブ視聴方法

ツール・ド・フランスが7月4日(土)に開幕を迎える。

本記事では、ツール・ド・フランスの無料視聴方法・中継予定について紹介する。

ツール・ド・フランスとは

世界最高峰の自転車ステージレース「ツール・ド・フランス」が、2026年で第113回大会を迎える。 グランツール三大大会の中でも最も注目度の高い本大会は、全21ステージを通じておよそ3,300kmを走破する過酷な戦いだ。

日程・コース

日程 ステージ 距離 (km) 区間 (スタート 〜 ゴール) 7月4日 第1ステージ 19.6 バルセロナ（スペイン） 〜 バルセロナ（スペイン） 7月5日 第2ステージ 168.5 タラゴナ（スペイン） 〜 バルセロナ（スペイン） 7月6日 第3ステージ 195.9 グラノリェルス（スペイン） 〜 レ・ザングル 7月7日 第4ステージ 181.9 カルカッソンヌ 〜 フォア 7月8日 第5ステージ 158.3 ラヌムザン 〜 ポー 7月9日 第6ステージ 186.2 ポー 〜 ガヴァルニ・ジェードル 7月10日 第7ステージ 175.1 アジェモー 〜 ボルドー 7月11日 第8ステージ 180.4 ペリグー 〜 ベルジュラック 7月12日 第9ステージ 185.5 マルモール 〜 ユセル 7月13日 休息日 7月14日 第10ステージ 166.6 オーリヤック 〜 ル・リオラン 7月15日 第11ステージ 161.3 ヴィシー 〜 ヌヴェール 7月16日 第12ステージ 179.1 シルキュイ・ヌヴェール・マニ・クール 〜 シャロン・シュル・ソーヌ 7月17日 第13ステージ 205.8 ドール 〜 ベルフォール 7月18日 第14ステージ 155.3 ミュルーズ 〜 ル・マルクシュタイン・フェルラン 7月19日 第15ステージ 183.9 シャンパニョール 〜 プラトー・ド・ソレゾン 7月20日 休息日 7月21日 第16ステージ 26.1 エヴィアン・レ・バン 〜 トノン・レ・バン 7月22日 第17ステージ 174.7 シャンベリー 〜 ヴォワロン 7月23日 第18ステージ 185.2 ヴォワロン 〜 オルシエール・メルレット 7月24日 第19ステージ 127.9 ギャップ 〜 アルプ・デュエズ 7月25日 第20ステージ 170.9 ル・ブール・ドワザン 〜 アルプ・デュエズ 7月26日 第21ステージ 133.0 トワリー 〜 パリ シャンゼリゼ 7月4日-26日 総距離 3,317.2 21ステージ

ツール・ド・フランス2026｜無料視聴方法

ツール・ド・フランスは、BS・J SPORTSでテレビ放送される。またインターネットでは、『J SPORTSオンデマンド』がライブ配信を実施する。

J SPORTSオンデマンドは「Amazonプライムビデオチャンネル」からも視聴することができる。Amazonプライム会員登録が必要だが、プライム会員登録は初回登録で30日間無料キャンペーンを利用できる。

さらに「AmazonプライムビデオのJ SPORTSチャンネル」も、現在3日間の無料体験を実施中。こちらのキャンペーンを利用することで、お得にツール・ド・フランスを視聴することができる。

また、近年注目を集めているのが、ツール・ド・フランスの公式YouTubeチャンネルによる無料ライブ配信だ。この配信では、各ステージの序盤およそ1時間程度が英語実況付きでライブ中継される。

ツール・ド・フランス｜視聴方法

ツール・ド・フランス2026は衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で中継・ライブ配信する。

『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。プライム会員登録が必要だが、プライム会員登録は30日間無料となる。

また、J SPORTSオンデマンドも3日間の無料体験を設けている。

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（無料トライアル終了後は月額2,840円(税込み)）

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