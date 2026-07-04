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Breakaway riders climb the Mont Ventoux during the 11th stage of the 108th edition of the Tour de FranceGetty Images
ツール・ド・フランス2026はＪSPORTSで独占配信！アマプラなら無料体験あり
Yuta Tokuma

ツール・ド・フランス2026を無料で見るには？ライブ視聴方法

ツール・ド・フランス2026の無料視聴方法は？テレビ放送中継スケジュール、ネット配信予定を紹介。

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J SPORTS

ツール・ド・フランス2026
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ツール・ド・フランスが7月4日(土)に開幕を迎える。

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本記事では、ツール・ド・フランスの無料視聴方法・中継予定について紹介する。

ツール・ド・フランスとは

世界最高峰の自転車ステージレース「ツール・ド・フランス」が、2026年で第113回大会を迎える。 グランツール三大大会の中でも最も注目度の高い本大会は、全21ステージを通じておよそ3,300kmを走破する過酷な戦いだ。

日程・コース

日程ステージ距離 (km)区間 (スタート 〜 ゴール)
7月4日第1ステージ19.6バルセロナ（スペイン） 〜 バルセロナ（スペイン）
7月5日第2ステージ168.5タラゴナ（スペイン） 〜 バルセロナ（スペイン）
7月6日第3ステージ195.9グラノリェルス（スペイン） 〜 レ・ザングル
7月7日第4ステージ181.9カルカッソンヌ 〜 フォア
7月8日第5ステージ158.3ラヌムザン 〜 ポー
7月9日第6ステージ186.2ポー 〜 ガヴァルニ・ジェードル
7月10日第7ステージ175.1アジェモー 〜 ボルドー
7月11日第8ステージ180.4ペリグー 〜 ベルジュラック
7月12日第9ステージ185.5マルモール 〜 ユセル
7月13日休息日  
7月14日第10ステージ166.6オーリヤック 〜 ル・リオラン
7月15日第11ステージ161.3ヴィシー 〜 ヌヴェール
7月16日第12ステージ179.1シルキュイ・ヌヴェール・マニ・クール 〜 シャロン・シュル・ソーヌ
7月17日第13ステージ205.8ドール 〜 ベルフォール
7月18日第14ステージ155.3ミュルーズ 〜 ル・マルクシュタイン・フェルラン
7月19日第15ステージ183.9シャンパニョール 〜 プラトー・ド・ソレゾン
7月20日休息日  
7月21日第16ステージ26.1エヴィアン・レ・バン 〜 トノン・レ・バン
7月22日第17ステージ174.7シャンベリー 〜 ヴォワロン
7月23日第18ステージ185.2ヴォワロン 〜 オルシエール・メルレット
7月24日第19ステージ127.9ギャップ 〜 アルプ・デュエズ
7月25日第20ステージ170.9ル・ブール・ドワザン 〜 アルプ・デュエズ
7月26日第21ステージ133.0トワリー 〜 パリ シャンゼリゼ
7月4日-26日総距離3,317.221ステージ

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ツール・ド・フランス2026｜無料視聴方法

ツール・ド・フランスは、BS・J SPORTSでテレビ放送される。またインターネットでは、『J SPORTSオンデマンド』がライブ配信を実施する。

J SPORTSオンデマンドは「Amazonプライムビデオチャンネル」からも視聴することができる。Amazonプライム会員登録が必要だが、プライム会員登録は初回登録で30日間無料キャンペーンを利用できる。

さらに「AmazonプライムビデオのJ SPORTSチャンネル」も、現在3日間の無料体験を実施中。こちらのキャンペーンを利用することで、お得にツール・ド・フランスを視聴することができる。

また、近年注目を集めているのが、ツール・ド・フランスの公式YouTubeチャンネルによる無料ライブ配信だ。この配信では、各ステージの序盤およそ1時間程度が英語実況付きでライブ中継される。

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ツール・ド・フランス｜視聴方法

ツール・ド・フランス2026は衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で中継・ライブ配信する。

『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。プライム会員登録が必要だが、プライム会員登録は30日間無料となる。

また、J SPORTSオンデマンドも3日間の無料体験を設けている。

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なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（無料トライアル終了後は月額2,840円(税込み)）

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