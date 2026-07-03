ツール・ド・フランス2026の地上波テレビ放送・BS・CS中継は？

ツール・ド・フランス2026が7月4日(土)から7月26日(日)にかけて開催される。

本記事では、ツール・ド・フランスの日程・コース一覧・中継予定について紹介する。

ツール・ド・フランスとは

世界最高峰の自転車ステージレース「ツール・ド・フランス」が、2026年で第113回大会を迎える。 グランツール三大大会の中でも最も注目度の高い本大会は、全21ステージを通じておよそ3,300kmを走破する過酷な戦いだ。

スプリンター向けの平坦、脚質を問われる丘陵、そして選手の総合力が試される超級山岳といった多彩なステージ構成により、 毎年ドラマチックな展開が生まれる。マイヨ・ジョーヌ（総合リーダー）を巡る争いはもちろん、

山岳賞、ポイント賞、新人賞など各賞争いにも注目が集まる。

ツール・ド・フランスは単なるスポーツイベントに留まらず、街並み・山岳・自然美を映し出す“フランスの風物詩”として世界中の視聴者を魅了している。

ツール・ド・フランス2026の日程

2026年のツール・ド・フランスは、7月4日(土)にバルセロナで開幕し、7月26日(日)にパリで閉幕する。

全21ステージ構成で、途中に2回の休息日(7月13日・7月20日)が設けられている。

日程 ステージ 距離 (km) 区間 (スタート 〜 ゴール) 7月4日 第1ステージ 19.6 バルセロナ（スペイン） 〜 バルセロナ（スペイン） 7月5日 第2ステージ 168.5 タラゴナ（スペイン） 〜 バルセロナ（スペイン） 7月6日 第3ステージ 195.9 グラノリェルス（スペイン） 〜 レ・ザングル 7月7日 第4ステージ 181.9 カルカッソンヌ 〜 フォア 7月8日 第5ステージ 158.3 ラヌムザン 〜 ポー 7月9日 第6ステージ 186.2 ポー 〜 ガヴァルニ・ジェードル 7月10日 第7ステージ 175.1 アジェモー 〜 ボルドー 7月11日 第8ステージ 180.4 ペリグー 〜 ベルジュラック 7月12日 第9ステージ 185.5 マルモール 〜 ユセル 7月13日 休息日 7月14日 第10ステージ 166.6 オーリヤック 〜 ル・リオラン 7月15日 第11ステージ 161.3 ヴィシー 〜 ヌヴェール 7月16日 第12ステージ 179.1 シルキュイ・ヌヴェール・マニ・クール 〜 シャロン・シュル・ソーヌ 7月17日 第13ステージ 205.8 ドール 〜 ベルフォール 7月18日 第14ステージ 155.3 ミュルーズ 〜 ル・マルクシュタイン・フェルラン 7月19日 第15ステージ 183.9 シャンパニョール 〜 プラトー・ド・ソレゾン 7月20日 休息日 7月21日 第16ステージ 26.1 エヴィアン・レ・バン 〜 トノン・レ・バン 7月22日 第17ステージ 174.7 シャンベリー 〜 ヴォワロン 7月23日 第18ステージ 185.2 ヴォワロン 〜 オルシエール・メルレット 7月24日 第19ステージ 127.9 ギャップ 〜 アルプ・デュエズ 7月25日 第20ステージ 170.9 ル・ブール・ドワザン 〜 アルプ・デュエズ 7月26日 第21ステージ 133.0 トワリー 〜 パリ シャンゼリゼ 7月4日-26日 総距離 3,317.2 21ステージ

ツール・ド・フランス2026｜テレビ放送・ネット配信予定

ツール・ド・フランスは、世界各国で注目を集める中、日本でも例年通り視聴環境が整っている。 日本国内におけるテレビ放送およびネット配信の権利は、今年もJ SPORTSが保有しており、全21ステージを対象とした中継が予定されている。

BSおよびCSを通じたテレビ放送に加え、J SPORTSオンデマンドを利用すれば、インターネット経由でスマートフォン、タブレット、パソコンなど、 さまざまなデバイスでの視聴が可能。外出先でもリアルタイムにレースを追いかけることができる点が、多忙なファンにとって大きな魅力となっている。

また、近年注目を集めているのが、ツール・ド・フランスの公式YouTubeチャンネルによる無料ライブ配信だ。この配信では、各ステージの序盤およそ1時間程度が英語実況付きでライブ中継される。

テレビ環境が整っていないユーザーや、J SPORTS未契約の視聴者にとっては、手軽に大会の雰囲気を味わえる手段として人気が高まっている。

現時点で確認されている日本での主要な視聴方法は以下の通り。

J SPORTS(テレビ放送：BS/CSチャンネル)

J SPORTSオンデマンド(ネット配信：スマホ・PC・タブレット対応)

公式YouTube(各ステージ序盤の無料ライブ配信、英語実況)

特にJ SPORTSの中継は、単なる映像提供にとどまらず、専門性の高い解説が魅力とされている。

元プロ選手やロードレースに精通したジャーナリストが登場し、戦術やチーム間の駆け引き、選手のコンディション分析など、視聴者の理解を深める内容が多数盛り込まれている。さらに、J SPORTSオンデマンドでは見逃し配信も提供されており、リアルタイムで視聴できない日でも後日まとめてチェックすることが可能。これにより、仕事やプライベートの都合に左右されず、好きな時間に観戦するスタイルが確立されている。

ツール・ド・フランス｜視聴方法

ツール・ド・フランス2026は衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で中継・ライブ配信する。

『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。プライム会員登録が必要だが、プライム会員登録は30日間無料となる。

また、J SPORTSオンデマンドも3日間の無料体験を設けている。

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

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なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（無料トライアル終了後は月額2,840円(税込み)）

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