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2026-27リーグアンをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

協力：

【9月4日】トゥールーズvsリールのテレビ放送・ネット配信予定｜リーグアン第3節

リーグ・アン
トゥールーズ 対 リール
トゥールーズ
リール
上田綺世

【上田綺世新加入】2026-27リーグアン第3節、トゥールーズ対LOSCリールのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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2026-27シーズンのリーグアン第3節が日本時間2026年9月4日(金)に開催され、トゥールーズと、上田綺世が新加入したLOSCリールが対戦する。

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本記事では、トゥールーズvsリールの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

トゥールーズvsリール｜試合日程・キックオフ時間

トゥールーズvsリールは、日本時間9月4日(金)にトゥールーズのホーム、スタジアム・ド・トゥールーズで開催される。

  • 大会：2026-27リーグアン第3節
  • 日時：2026年9月4日(金)3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：トゥールーズ vs LOSCリール
  • 会場：スタジアム・ド・トゥールーズ
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トゥールーズvsリール｜放送・配信予定

2026-27リーグアン第3節のトゥールーズvsリールは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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トゥールーズvsリールのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのリーグアンは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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トゥールーズvsリール　チーム情報

トゥールーズ vs リール 予想スタメン

4-2-3-1
トゥールーズ crest
トゥールーズ
TFC
フォーメーション
リール crest
リール
LIL
4-2-3-1
16ギヨーム・レステ94I. Diallo3マーク・マッケンジー2ラスムス・ニコライセン12C. Tape10ヤン・グボホ6アレクシス・ヴォサー23クリスティアン・カセレス・ジュニア8T. Joergensen7フリアン・ヴィニョーロ13J. Russell-Rowe1ベルケ・オゼル15ロマン・プロー4アレクサンドロ・リベイロ3ネイサン・ノイ22ティアゴ・サントス10ハコン・アルナル・ハラルドソン8イーサン・エンバペ19バサール・オナル6ナビル・ベンタレブ21バンジャマン・アンドレ9オリヴィエ・ジルー
リール crest
リール
LIL
4-2-3-1
トゥールーズ

先発メンバー

リール

マネージャー

  • イェンス・ベルテル・アスコウ
  • D. Ancelotti

成績

TFC

TFC - 直近成績

RSO
2-1
ALA
0-1
HSV
1-2
OL
0-2
B29
2-2
得点（失点）
6/7
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
LIL

LIL - 直近成績

OHL
3-6
HSV
2-2
EVE
1-1
SCO
0-2
PSG
2-2
得点（失点）
13/8
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

トゥールーズドローリール
1
0
4
リーグ・アン
トゥールーズ badge
トゥールーズ
TFC
0
リール badge
リール
LIL
4
終了
リーグ・アン
リール badge
リール
LIL
2
トゥールーズ badge
トゥールーズ
TFC
1
終了
リーグ・アン
トゥールーズ badge
トゥールーズ
TFC
1
リール badge
リール
LIL
2
終了
リーグ・アン
リール badge
リール
LIL
2
トゥールーズ badge
トゥールーズ
TFC
1
終了
リーグ・アン
トゥールーズ badge
トゥールーズ
TFC
3
リール badge
リール
LIL
1
終了
6得点11
2.5 得点以上の試合5/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
モナコモナコASM
220030+36
2
パリFCパリFCPAR
211030+34
3
リールリールLIL
211042+24
4
リヨンリヨンOL
211031+24
5
スタッド・レンヌスタッド・レンヌREN
211054+14
6
トロワトロワTRO
211021+14
7
ランスランスRCL
210164+23
8
マルセイユマルセイユOM
210142+23
9
アンジェアンジェSCO
21013303
10
ストラスブールストラスブールSTR
210125-33
11
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
20204402
12
ブレストブレストB29
20204402
13
ル・マンル・マンLEM
201145-11
14
ル・アーヴルル・アーヴルLEH
201112-11
15
ロリアンロリアンFCL
201112-11
16
トゥールーズトゥールーズTFC
201124-21
17
ニースニースNCE
201103-31
18
オセールオセールAJA
200238-50
チャンピオンズリーグ
チャンピオンズリーグ予備予選
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格


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