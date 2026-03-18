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チャンピオンズ リーグ
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チャンピオンズリーグ25-26はWOWOWオンデマンド独占配信！今すぐ視聴開始
Yuta Tokuma

【3月19日】トッテナムvsアトレティコのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26ラウンド16 2ndレグ

【欧州CL 放送予定】3月19日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26ラウンド16 2ndレグ、トッテナム・ホットスパー対アトレティコ・マドリードの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ラウンド16 2ndレグが日本時間3月19日(木)に開催。トッテナム・ホットスパーとアトレティコ・マドリードが対戦する。

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本記事では、トッテナムvsアトレティコのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

トッテナムvsアトレティコの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド16 2ndレグのトッテナム・ホットスパーvsアトレティコ・マドリードは、トッテナムのホーム「トッテナム・ホットスパー・スタジアム」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド16 2ndレグ
  • 日程：2025年3月19日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：トッテナム・ホットスパー vs アトレティコ・マドリード
  • 会場：トッテナム・ホットスパー・スタジアム

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トッテナムvsアトレティコの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、トッテナムvsアトレティコの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

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チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

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トッテナムvsアトレティコ チーム情報

トッテナム vs アトレティコ・マドリー 予想スタメン

トッテナムHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-4-2

Home team crestATM
1
グリエルモ・ヴィカーリオ
4
ケビン・ダンソ
24
ジェド・スペンス
37
ミッキー・ファン・デ・フェン
23
ペドロ・ポロ
7
シャビ・シモンズ
29
パペ・サール
14
アーチー・グレイ
11
マティス・テル
39
ランダル・コロ・ムアニ
19
ドミニク・ソランケ
1
フアン・ムッソ
18
マルク・プビル
17
ダヴィド・ハンツコ
24
ロビン・ル・ノルマン
3
マッテオ・ルッジェリ
22
アデモラ・ルックマン
14
マルコス・ジョレンテ
20
ジュリアーノ・シメオネ
5
ジョニー・カルドーゾ
7
アントワーヌ・グリーズマン
19
フリアン・アルバレス

4-4-2

ATMAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • I. Tudor

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ディエゴ・シメオネ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

TOT
-直近成績

ゴールを許す
6/15
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

ATM
-直近成績

ゴールを許す
10/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

TOT

Last match

ATM

0

勝利

0

引分け

1

Win

2

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
1/1
両チームが得点
1/1

順位表

0