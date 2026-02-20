Goal.com
J1 リーグ
team-logo東京ヴェルディ
Ajinomoto Stadium
team-logoFC町田ゼルビア
GOAL

【2月21日】東京ヴェルディvsFC町田ゼルビアの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜J1百年構想リーグ第3節

【J1放送予定】明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第3節、東京ヴェルディ対FC町田ゼルビアの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

2026年2月21日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグ第3節で、東京ヴェルディとFC町田ゼルビアが対戦する。

本記事では、東京ヴェルディvsFC町田ゼルビアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

東京ヴェルディvsFC町田ゼルビア｜試合日程・キックオフ時間

東京ヴェルディvsFC町田ゼルビアは、2月21日(土)に東京Vのホーム、味の素スタジアムで開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1百年構想リーグ 第3節
  • 日時：2026年2月21日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：東京ヴェルディvsFC町田ゼルビア
  • 会場：味の素スタジアム

東京ヴェルディvsFC町田ゼルビア｜放送・配信予定

明治安田J1百年構想リーグ第3節の東京ヴェルディvsFC町田ゼルビアは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

東京ヴェルディvsFC町田ゼルビアのおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

東京ヴェルディvsFC町田ゼルビア チーム情報

東京ヴェルディ vs FC町田ゼルビア 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • 城福浩

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • 黒田剛

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

TVE
-直近成績

ゴールを許す
6/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

MAZ
-直近成績

ゴールを許す
13/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

TVE

直近の 5 試合

MAZ

1

Win

1

Draw

3

勝利

3

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

順位表

