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2026年10月24日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1リーグ第12節で、東京ヴェルディとアビスパ福岡が対戦する。

本記事では、東京ヴェルディとアビスパ福岡の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

東京ヴェルディvsアビスパ福岡｜試合スケジュール・キックオフ時間

東京ヴェルディvsアビスパ福岡は、10月24日(土)に東京Vのホーム、味の素スタジアムで開催される。

大会：2026 明治安田J1リーグ第12節

日時：2026年10月24日(土) 15:00キックオフ

対戦：東京ヴェルディ vs アビスパ福岡

会場：味の素スタジアム

東京ヴェルディvsアビスパ福岡｜テレビ放送・ネット配信予定

明治安田J1リーグ第12節の東京ヴェルディvsアビスパ福岡は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

東京ヴェルディvsアビスパ福岡のおすすめ視聴方法

2026-27シーズンの明治安田Jリーグ（J1・J2・J3）は『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信する。

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東京ヴェルディvsアビスパ福岡 チーム情報

成績

両チームの対戦成績