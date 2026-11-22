Netflixの大ヒットドラマ『地面師たち』の続編となるシーズン2が、2027年に世界独占配信されることが決定した。

本記事では、『地面師たち』シーズン2のNetflix配信日・配信スケジュールをはじめ、続投キャストや新キャストを紹介する。

『地面師たち』シーズン2はいつから？Netflix配信日・スケジュール

Netflixオリジナルドラマ『地面師たち』シーズン2は、2027年に世界独占配信される予定だ。

2026年11月時点で、具体的な配信開始日や配信月、エピソード数は明らかになっていない。一方、2026年8月末頃から撮影が始まったと報じられており、続編の制作が進められている。

項目 内容 作品名 地面師たち シーズン2 配信サービス Netflix 配信予定 2027年 配信開始日 未発表 全話数 未発表

『地面師たち』シーズン2のキャスト・出演者一覧

『地面師たち』シーズン2では、前作で辻本拓海を演じた綾野剛と、ハリソン山中役の豊川悦司が引き続きダブル主演を務める。

キャスト 役名 綾野剛 辻本拓海 豊川悦司 ハリソン山中

2026年11月時点で正式に発表されている出演者は、主演の2人のみとなっている。

一部報道では小池栄子らが撮影に参加しているとも伝えられているが、追加キャストや新キャラクターの詳細は発表されていない。

『地面師たち』シーズン2の原作・監督・最新ビジュアル

『地面師たち』シーズン2の原作は、新庄耕による小説『地面師たち クラスター』(集英社刊)。

監督・脚本には、前作を手掛けた大根仁に加え、シーズン1で監督補を務めた二宮孝平も参加する。

項目 内容 原作 新庄耕『地面師たち クラスター』 監督・脚本 大根仁、二宮孝平 主演 綾野剛、豊川悦司 配信サービス Netflix

また、続編のファーストルックも公開されている。

ビジュアルには、薄暗い部屋のテーブルに広げられた都市の地図と、その周囲を取り囲む札束が描かれている。

前作のハリソンルームを連想させる不穏な雰囲気となっており、新たな地面師たちの物語がどのように展開されるのか注目される。

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