ONE N' ONLY東京公演はどこで見られる？配信視聴方法

「ONE N' ONLY LIVE TOUR 2026 "INFERNO"」の模様がU-NEXTで独占配信される。

本記事では「ONE N' ONLY LIVE TOUR 2026 "INFERNO"」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ONE N' ONLYとは？

ラテンミュージックをはじめとする南米カルチャーを大胆に取り込み、唯一無二のスタイルを貫き続けるダンス&ボーカルグループ・ONE N' ONLY。TikTokにおけるフォロワー数は日本人男性音楽アーティストの中で堂々の第1位を誇り、圧倒的なパフォーマンスと熱量あふれるステージで幅広い層から支持を集めている、今話題のグループだ。

「ONE N' ONLY LIVE TOUR 2026 "INFERNO"」｜概要

ONE N' ONLY初となる東阪アリーナツアー「ONE N' ONLY LIVE TOUR 2026 "INFERNO"」。ツアーファイナルとなる国立代々木競技場 第一体育館公演の模様をがU-NEXTで独占ライブ配信される。

日程・放送予定

※地上波・民放・BS、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での中継は実施されない。

「ONE N' ONLY LIVE TOUR 2026 "INFERNO"」のU-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信される「ONE N' ONLY LIVE TOUR 2026 "INFERNO"」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象で、本公演は、月額会員の方なら追加料金なく視聴することができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。