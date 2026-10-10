今日の埼玉西武ライオンズ テレビ中継・ネット配信・日程・開始時間

埼玉西武ライオンズのクライマックスシリーズ2026の試合が行われる。
本記事では、今日の埼玉西武ライオンズの試合日程・開始時間をはじめ、テレビ放送、ネット配信、ライブ中継予定などを紹介する。
今日の埼玉西武ライオンズ 試合日程・開始時間
2026 パーソル クライマックスシリーズ パ ファーストステージ第1戦で、埼玉西武ライオンズが北海道日本ハムファイターズと対戦する。
試合は10月10日(土)14:00からベルーナドームで開催される。
項目
内容
対戦カード
埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ
大会
2026 パーソル クライマックスシリーズ パ ファーストステージ 第1戦
日程
10月10日(土)
試合開始
14:00
会場
ベルーナドーム
今日の埼玉西武ライオンズの放送・配信予定
パ・リーグのファーストステージ第1戦「埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ」は、10月10日(土)にベルーナドームで開催される。
テレビでは、地上波のテレビ埼玉、札幌テレビ(STV)、BS放送のNHK BSで中継予定となっている。
ネットでは、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZNでライブ配信される。
項目
内容
対戦カード
埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ
日程
10月10日(土)
地上波
テレビ埼玉、札幌テレビ(STV)
BS
NHK BS
ネット配信
パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZN
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