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Aoi Fujimiya

今日の埼玉西武ライオンズ テレビ中継・ネット配信・日程・開始時間

今日の埼玉西武ライオンズの試合予定は？テレビ中継・ネット配信・開始時間・視聴方法を紹介。

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埼玉西武ライオンズのクライマックスシリーズ2026の試合が行われる。

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本記事では、今日の埼玉西武ライオンズの試合日程・開始時間をはじめ、テレビ放送、ネット配信、ライブ中継予定などを紹介する。

今日の埼玉西武ライオンズ 試合日程・開始時間

2026 パーソル クライマックスシリーズ パ ファーストステージ第1戦で、埼玉西武ライオンズが北海道日本ハムファイターズと対戦する。

試合は10月10日(土)14:00からベルーナドームで開催される。

項目

内容

対戦カード

埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ

大会

2026 パーソル クライマックスシリーズ パ ファーストステージ 第1戦

日程

10月10日(土)

試合開始

14:00

会場

ベルーナドーム

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今日の埼玉西武ライオンズの放送・配信予定

パ・リーグのファーストステージ第1戦「埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ」は、10月10日(土)にベルーナドームで開催される。

テレビでは、地上波のテレビ埼玉、札幌テレビ(STV)、BS放送のNHK BSで中継予定となっている。

ネットでは、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZNでライブ配信される。

項目

内容

対戦カード

埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ

日程

10月10日(土)

地上波

テレビ埼玉、札幌テレビ(STV)

BS

NHK BS

ネット配信

パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZN

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