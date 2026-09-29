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ヤマザキビスケット ルヴァンカップ
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ルヴァンカップはAmazon Prime Video「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴
Yuta Tokuma
協力：

【9月29日】栃木シティvsサンフレッチェ広島のテレビ放送・ネット配信・試合日程｜ルヴァンカップ2回戦

栃木シティ 対 サンフレッチェ広島
栃木シティ
サンフレッチェ広島
ヤマザキビスケット ルヴァンカップ

2026年9月29日(火)に開催されるJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ2回戦、栃木シティvsサンフレッチェ広島の試合キックオフ時間・テレビ放送・ネット配信予定・視聴方法を紹介。


今季もルヴァン杯配信！
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Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの2回戦が9月29日(火)に行われ、栃木シティとサンフレッチェ広島が対戦する。

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

本記事ではルヴァンカップ2回戦、栃木Cvs広島の試合キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

栃木シティvsサンフレッチェ広島のキックオフ時間は？

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

栃木シティvsサンフレッチェ広島のテレビ放送・ネット配信

サービス

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

栃木シティvsサンフレッチェ広島｜おすすめ視聴方法

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2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」や「FODチャンネル」でも視聴可能だ。

「サッカーLIVEライト」はAmazonプライムビデオチャンネルからすぐに加入できる。

■Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」の登録方法

  1. Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」ページへアクセス
  2. バナーの「詳細を見る」を選択
  3. 「登録を開始する」を選択。決済情報を入力して登録完了！
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Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

チームニュース

直近成績

TOU

TOU - 直近成績

HCS
1-4
KAT
0-0
VES
1-3
MAZ
2-1
TOV
3-0
得点（失点）
6/9
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
SHI

SHI - 直近成績

GOS
0-0
NAG
3-0
OKA
3-2
OSA
6-1
AVF
0-1
得点（失点）
12/4
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

直接対戦の結果

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

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