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ミランは1月のエンドリッキ獲得を狙う。ここ数週間の報道を裏付ける情報がブラジルから届いた。TNT Sportsによると、カルディナーレはブラジル人選手へのオファーを準備している。

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チャンピオンズリーグのローマ戦前に退団を否定したモウリーニョの発言や、エンドリッキが昨日「レアル・マドリーに生涯残りたい」と語ったとされる発言など、このところ否定的な声が出ている。それでも、昨年7月に20歳になった元パルメイラスのスターは、新年を迎えれば移籍する可能性がある。しかも、レアル・マドリーが想定する6月までのレンタルとは異なる形での移籍だ。

レアル・マドリーが描いていたのは、エンドリッキにリヨンでの経験をもう一度させることだった。実質的には1月から5月までレンタルに出し、出場時間を確保して自信と継続性を取り戻させ、シーズン終了後にバレデベバスへ戻すという構想だ。しかし、形成されつつある状況は異なる。6月を待たずにエンドリッキを完全移籍で獲得する用意のあるクラブがいるからだ。

その一つが、ブラジル人選手を最優先の補強対象と考えるミランだ。TNT Sports Brasilによると、カルディナーレとそのスタッフはすでにレアル・マドリーの首脳陣、そしてエンドリッキの代理業務を担うロック・ネイションと話をしたという。ミランとロック・ネイションには特別なつながりがある。ミラン・スポーツ＆エンターテインメントのCEO、ブレット・ヨーマークは、ロック・ネイション・スポーツ・インターナショナルの会長兼CEOであるマイケル・ヨーマークと双子なのだ。

ミランはレンタルに関心がなく、今すぐ完全移籍で獲得したい考えだ。数日中に提示される見込みのオファーは、固定額6000万ユーロとボーナス1000万ユーロを合わせた7000万ユーロ。現在、2030年まで手取りで約300万ユーロとなっているエンドリッキの年俸も引き上げるという。

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レアル・マドリーは当初、エンドリッキを手放すことに消極的だったが、移籍交渉には応じる姿勢を見せている。ただし、2つの条項を盛り込むよう求めている。一つ目は、8500万ユーロでエンドリッキを買い戻せる条項だ。行使できる期間を1年とするか2年とするかは、まだ決まっていない。二つ目は、将来ほかのクラブからオファーが届いた場合に、レアル・マドリーが同額を提示できる条項。エンドリッキが将来、バルセロナや欧州のほかの強豪クラブを強化する可能性を抑える狙いがある。

TNT Sports Brasil によると、モウリーニョはまだブラジル人選手の放出を認めていない。今季はエンドリッキを7試合で起用し、出場時間は計141分。先発は一度だけで、昨年10月18日のセビージャ戦（4-1）で70分間プレーした。