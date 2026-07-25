プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。セントラル・リーグでは7月26日(日)、阪神タイガースと読売ジャイアンツが対戦する。

本記事では、阪神vs巨人のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

阪神タイガース対読売ジャイアンツ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球公式戦2026の阪神タイガースvs読売ジャイアンツは、7月26日(日)に阪神甲子園球場で開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 7/26(日) 18:00 阪神タイガースvs読売ジャイアンツ

阪神タイガース対読売ジャイアンツ｜テレビ放送・ネット配信予定

日時 テレビ

(地上波/衛星) ネット

(スマホ/タブレット) 7/26(日)

18:00 サンテレビ

KBS京都

BS朝日

スカイA DAZN

虎テレ

GIANTS TV

※放送/配信予定は変更の可能性あり

2026シーズンプロ野球のおすすめ視聴方法

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