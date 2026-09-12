プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。セントラル・リーグでは9月13日(日)から15日(火)、阪神タイガースと中日ドラゴンズが対戦する。

本記事では、阪神vs中日のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

阪神タイガース対中日ドラゴンズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球公式戦2026の阪神タイガースvs中日ドラゴンズは、9月13日(日)から15日(火)に阪神甲子園球場で開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 9/13(日) 18:00 阪神タイガースvs中日ドラゴンズ 9/14(月) 18:00 阪神タイガースvs中日ドラゴンズ 9/15(火) 18:00 阪神タイガースvs中日ドラゴンズ

阪神タイガース対中日ドラゴンズ｜テレビ放送・ネット配信予定

日時 テレビ(地上波/衛星) ネット(スマホ/タブレット) 9/13(日)

18:00 BS朝日

GAORA SPORTS DAZN

虎テレ 9/14(月)

18:00 サンテレビ

NHK BS

スカイA DAZN

虎テレ 9/15(火)

18:00 ABCテレビ

スカイA DAZN

虎テレ

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