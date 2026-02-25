MLB（メジャーリーグ）のスプリングトレーニング(オープン戦)が、日本時間2月26日(木)に開催。デトロイト・タイガースとトロント・ブルージェイズが対戦する。

本記事では、タイガースvsブルージェイズの試合日程、放送予定、視聴方法を紹介していく。

タイガース対ブルージェイズ｜試合日程・開始時間

MLBスプリングトレーニングのデトロイト・タイガースvsトロント・ブルージェイズは、日本時間2月26日(木)に開催される。

大会：MLBスプリングトレーニング2026

日時：2月26日(木)午前3:05開始予定／日本時間

対戦：タイガースvsブルージェイズ（岡本和真 所属）

タイガース対ブルージェイズ｜テレビ放送・ネット配信予定

タイガースvsブルージェイズは『MLB.tv』が中継・配信を行う予定だ。

『MLB.tv』は、Amazon Prime Video内のチャンネルでも視聴可能で、Amazon経由なら無料トライアルで視聴することが可能だ。

■放送局・スケジュール

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

タイガース対ブルージェイズ｜おすすめ視聴方法

Amazon

Amazon『MLB.tv』なら無料トライアルで視聴可能！

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

