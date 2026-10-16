プロ野球は2026シーズンのクライマックスシリーズ・ファイナルステージが開催。セントラル・リーグでは10月16日(金)、阪神タイガースと横浜DeNAベイスターズが対戦する。

本記事では、阪神vsDeNAのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

阪神タイガース対横浜DeNAベイスターズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球クライマックスシリーズ・ファイナルステージ2026の阪神タイガースvs横浜DeNAベイスターズは、10月16日(金)に阪神甲子園球場で開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 10/16(金) 18:00 阪神タイガースvs横浜DeNAベイスターズ

阪神タイガース対横浜DeNAベイスターズ｜放送・配信予定

日時 テレビ(地上波/衛星) ネット(スマホ/タブレット) 10/16(金)

18:00 サンテレビ

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