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The Standard Portland Classic 2025Getty Images
LPGAツアーはU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録
Yuta Tokuma

ザ・スタンダード ポートランドクラシックのテレビ放送/ネット配信・日程

2026シーズン米国女子プロゴルフLPGAツアー「ザ・スタンダード ポートランドクラシック」のテレビ放送/ネット配信などを紹介する。

世界のゴルフがU-NEXTに集結！
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世界最高峰の女子ゴルフトーナメント「LPGAツアー」は、8月13日(木)から『ザ・スタンダード ポートランドクラシック』が開催される。

LPGAツアーはU-NEXT「ワールドゴルフパック」で配信！月額プランとのセットがおすすめ！

本記事では、2026年ザ・スタンダード ポートランドクラシックの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

ザ・スタンダード ポートランドクラシック｜開催概要

『ザ・スタンダード ポートランドクラシック』は、8月13日(木)からコロンビア・エッジウォーター・カントリー・クラブ（アメリカ合衆国オレゴン州ポートランド）で開催。日本人選手としては、ディフェンディングチャンピオンの岩井明愛らが出場予定だ。

日程

日程(日本時間)ラウンド
8/13-8/141日目
8/14-8/152日目
8/15-8/163日目
8/16-8/174日目

ザ・スタンダード ポートランドクラシック｜放送/配信予定

チャンネル放送・配信時間形態
U-NEXT【8/14(金)】3:55～(LIVE)
【8/15(土)】3:55～(LIVE)
【8/16(日)】3:55～（LIVE））
【8/17(月)】3:55～（LIVE）		ネット

ザ・スタンダード ポートランドクラシック｜視聴方法

LPGAツアーのザ・スタンダード ポートランドクラシックは、『U-NEXT』で配信される。2026シーズンのLPGAツアーは「ワールドゴルフパック」で配信されるため、加入する必要がある。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。

また、PGAツアーを楽しむなら月額プランとのセットがおすすめだ。セットで申し込むことで、「月額プラン(31日間無料トライアル)」もついてくる。

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  1. U-NEXT『特設ページ』へアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 「ワールドゴルフパック」に申し込む
  4. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!

U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実

U-NEXTは、「ワールドゴルフパック」でLPGAツアー・PGAツアーという男女世界最高峰のツアーなどを楽しめる。

これにより、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。

U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー

＜海外ツアー＞
●PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）（米国男子）
●LPGAツアー（米国女子）
●DPワールドツアー（欧州男子）
●LET（欧州女子）
●アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
＜海外男子メジャー大会＞
●全米プロゴルフ選手権
●全米オープンゴルフ選手権
●全英オープンゴルフ選手権
＜海外女子メジャー大会＞
●シェブロン選手権
●全米女子プロゴルフ選手権
●全米女子オープン
●エビアン選手権
●AIG全英女子オープン
＜その他＞
●TGL
●ニュージーランドオープン
●各海外ツアーの過去大会映像

※本ページに記載の情報は、2026年8月時点のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトでご確認ください。

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