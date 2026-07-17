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The 154th Open - Day OneGetty Images Sport
Aoi Fujimiya

全英オープンゴルフ2026 結果速報・リーダーボード｜久常涼、松山英樹ら日本人選手の成績は？

全英オープンゴルフ2026の結果速報、リーダーボード。久常涼、松山英樹らのラウンド成績まとめ。

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全英オープンゴルフ2026 U-NEXTが全ラウンドライブ配信！

松山英樹、久常涼ら日本人選手が出場予定

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全英オープンゴルフ2026が、2026年7月16日(木)～19日(日)にかけて行われる。

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本記事では、全英オープンゴルフ2026の結果速報・リーダーボードを紹介する。

全英オープンゴルフ2026の結果速報・リーダーボード

順位選手通算ホール第1日第1ラウンド第2ラウンド第3ラウンド第4ラウンド合計
1位ジャクソン・スーバー-5F-565   65
2位イム・ソンジェ-4F-466   66
2位ダニエル・ブラウン-4F-466   66
4位トーマス・デトリー-3F-367   67
4位ロバート・マッキンタイア-3F-367   67
4位フランチェスコ・モリナリ-3F-367   67
4位アレックス・スモーリー-3F-367   67
4位ブライソン・デシャンボー-3F-367   67
4位ライアン・ジェラルド-3F-367   67
4位M.J. ダフュー-3F-367   67
4位ピアスソン・クーディ-3F-367   67
4位キャメロン・ヤング-3F-367   67
13位ヘンリック・ステンソン-2F-268   68
13位ジョーダン・スミス-2F-268   68
13位ビクトル・ペレズ-2F-268   68
13位ヨアキム・ラガーグレン-2F-268   68
13位久常涼-2F-268   68
13位スコッティ・シェフラー-2F-268   68
13位ニック・テイラー-2F-268   68
13位キム・シウー-2F-268   68
13位セップ・ストレイカ-2F-268   68
13位バド・コーリー-2F-268   68
13位コリン・モリカワ-2F-268   68
24位アレックス・フィッツパトリック-1F-169   69
24位マシュー・サウスゲート-1F-169   69
24位ベン・グリフィン-1F-169   69
24位タイレル・ハットン-1F-169   69
24位ジョン・ラーム-1F-169   69
24位トミー・フリートウッド-1F-169   69
24位アントワヌ・ロズネル-1F-169   69
24位マット・ウォレス-1F-169   69
24位ローリー・キャンター-1F-169   69
24位カート・キタヤマ-1F-169   69
24位ショーン・ノリス-1F-169   69
24位キーガン・ブラッドリー-1F-169   69
24位アルドリッチ・ポトギーター-1F-169   69
24位クリストファー・レイタン-1F-169   69
24位シェーン・ローリー-1F-169   69
39位アンディ・サリバン0F070   70
39位ヘニー・デュプレシ0F070   70
39位マイケル・トルビョンセン0F070   70
39位ミンウー・リー0F070   70
39位ビクトル・ホブラン0F070   70
39位ラッセル・ヘンリー0F070   70
39位ジャスティン・トーマス0F070   70
39位カズマ・コボリ0F070   70
39位ジャック・マクドナルド0F070   70
39位エウヘニオ・チャカラ0F070   70
39位サミ・ヴァリマキ0F070   70
39位トム・キム0F070   70
39位ジョン・キーファー0F070   70
39位ヤイデン・トレイ・シェパー0F070   70
39位ルーカス・ハーバート0F070   70
39位クリストファー・ゴッタラップ0F070   70
39位J.J.スポーン0F070   70
39位ブルックス・ケプカ0F070   70
39位ジェイコブ・ブリッジマン0F070   70
39位キャメロン・ジョン0F070   70
39位マーカス・プランケット0F070   70
60位マックス・ホーマ+1F+171   71
60位リッキー・ファウラー+1F+171   71
60位ジェイク・ナップ+1F+171   71
60位トム・マキビン+1F+171   71
60位レフ・グリンベルグ+1F+171   71
60位ホセレ・バレスター+1F+171   71
60位トラビス・スマイス+1F+171   71
60位サム・スティーブンス+1F+171   71
60位ラスムス・ホイガード+1F+171   71
60位アクシャイ・バティア+1F+171   71
60位アレックス・ノレン+1F+171   71
60位マーベリック・マクニーリー+1F+171   71
60位トーマス・スローマン+1F+171   71
60位永野竜太郎+1F+171   71
60位ジョン・パリー+1F+171   71
60位サヒス・ティーガラ+1F+171   71
60位ベルンド・ウィースバーガー+1F+171   71
60位コリー・コナーズ+1F+171   71
60位ビリー・ホーシェル+1F+171   71
60位J.T.ポストン+1F+171   71
60位アーロン・ライ+1F+171   71
60位ルドビグ・オーバーグ+1F+171   71
60位ザンダー・シャウフェレ+1F+171   71
60位ニコラス・エチャバリア+1F+171   71
60位パトリック・キャントレー+1F+171   71
85位マシュー・ボルドウィン+2F+272   72
85位ダニエル・ヒリアー+2F+272   72
85位ライアン・フォックス+2F+272   72
85位ジョー・ディーン+2F+272   72
85位アンヘル・アヨラ・ファネガス+2F+272   72
85位金子駆大+2F+272   72
85位松山英樹+2F+272   72
85位ケイレブ・サーラット+2F+272   72
85位フレデリック・ラクロワ+2F+272   72
85位マイケル・ブレナン+2F+272   72
85位キース・ミッチェル+2F+272   72
85位リー・ハオトン+2F+272   72
85位マルコ・ペンジ+2F+272   72
85位マイケル・ホリック+2F+272   72
85位パトリック・リード+2F+272   72
85位アダム・スコット+2F+272   72
85位ニコライ・ホイガード+2F+272   72
85位ローリー・マキロイ+2F+272   72
85位マシュー・フィッツパトリック+2F+272   72
85位ラスムス・ニールガード-ピーターセン+2F+272   72
85位サム・ベアストー+2F+272   72
106位マイケル・キム+3F+373   73
106位アンドリュー・ノバク+3F+373   73
106位デビッド・デュバル+3F+373   73
106位ハリス・イングリッシュ+3F+373   73
106位ジェイソン・デイ+3F+373   73
106位ジョーダン・スピース+3F+373   73
106位アレハンドロ・デ・カストロ+3F+373   73
106位キャメロン・スミス+3F+373   73
106位ダレン・クラーク+3F+373   73
106位ケーシー・ジャービス+3F+373   73
106位メイソン・ハウエル+3F+373   73
106位中島啓太+3F+373   73
106位イェスパー・スベンソン+3F+373   73
106位ジャック・ブキャナン+3F+373   73
106位サム・バーンズ+3F+373   73
106位ウィンダム・クラーク+3F+373   73
106位ティム・ヴィーデマイヤー+3F+373   73
106位アリステア・ドカティ+3F+373   73
106位ピーター・ユーライン+3F+373   73
106位片岡尚之+3F+373   73
106位ボード・スコーゲン+3F+373   73
106位比嘉一貴+3F+373   73
128位マルタン・クーブラ+4F+474   74
128位ダン・ブラッドベリー+4F+474   74
128位スチュワート・シンク+4F+474   74
128位ブライアン・ハーマン+4F+474   74
128位ダビド・プイグ+4F+474   74
128位デビッド・ハワード+4F+474   74
128位フランチェスコ・ラポルタ+4F+474   74
135位ジェームズ・ニコラス+5F+575   75
135位フィファ・ラオパックディ+5F+575   75
135位マテオ・プルチーニ+5F+575   75
135位スコット・ビンセント+5F+575   75
135位ジャスティン・ローズ+5F+575   75
135位ティガー・クリステンセン+5F+575   75
135位マシュー・マッカーティ+5F+575   75
142位米澤蓮+6F+676   76
142位エリック・コール+6F+676   76
142位マックス・グレイザーマン+6F+676   76
142位ホアキン・ニーマン+6F+676   76
142位ダニエル・バーガー+6F+676   76
142位ネビル・ルイター+6F+676   76
148位マシュー・ジョーダン+7F+777   77
148位ハム・ジョンウ+7F+777   77
148位スチュアート・グリーハン+7F+777   77
148位エイドリアン・サディエル+7F+777   77
148位ハリー・ホール+7F+777   77
148位ヤン・ジホ+7F+777   77
154位ゲーリー・ウッドランド+8F+878   78
155位オーステン・トラスロウ+9F+979   79
156位パドレイグ・ハリントン+10F+1080   80

U-NEXTが全英オープン2026をライブ配信！31日間無料トライアルで視聴可能今すぐ視聴

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会ワールドゴルフパック月額プラン
PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)×
LPGAツアー(米国女子)×
全米プロゴルフ選手権×
全米プロゴルフ選手権
全米オープンゴルフ選手権
全英オープンゴルフ選手権
シェブロン選手権
全米女子プロゴルフ選手権
全米女子オープン
エビアン選手権
AIG全英女子オープン
DPワールドツアー(欧州男子)×
LET(欧州女子)×
アジアンツアー・インターナショナルシリーズ×
ニュージーランドオープン×
JLPGAツアー×
ステップ・アップ・ツアー×
TGL×
各海外ツアーの過去大会映像×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT MOBILE set priceU-NEXT

U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

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U-NEXTモバイルの加入方法

  1. 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
    今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
  2. U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
  3. まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
  4. 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

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U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。

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