全英オープンゴルフ2026 結果速報・リーダーボード｜久常涼、松山英樹ら日本人選手の成績は？

全英オープンゴルフ2026が、2026年7月16日(木)～19日(日)にかけて行われる。
本記事では、全英オープンゴルフ2026の結果速報・リーダーボードを紹介する。
全英オープンゴルフ2026の結果速報・リーダーボード
|順位
|選手
|通算
|ホール
|第1日
|第1ラウンド
|第2ラウンド
|第3ラウンド
|第4ラウンド
|合計
|1位
|ジャクソン・スーバー
|-5
|F
|-5
|65
|65
|2位
|イム・ソンジェ
|-4
|F
|-4
|66
|66
|2位
|ダニエル・ブラウン
|-4
|F
|-4
|66
|66
|4位
|トーマス・デトリー
|-3
|F
|-3
|67
|67
|4位
|ロバート・マッキンタイア
|-3
|F
|-3
|67
|67
|4位
|フランチェスコ・モリナリ
|-3
|F
|-3
|67
|67
|4位
|アレックス・スモーリー
|-3
|F
|-3
|67
|67
|4位
|ブライソン・デシャンボー
|-3
|F
|-3
|67
|67
|4位
|ライアン・ジェラルド
|-3
|F
|-3
|67
|67
|4位
|M.J. ダフュー
|-3
|F
|-3
|67
|67
|4位
|ピアスソン・クーディ
|-3
|F
|-3
|67
|67
|4位
|キャメロン・ヤング
|-3
|F
|-3
|67
|67
|13位
|ヘンリック・ステンソン
|-2
|F
|-2
|68
|68
|13位
|ジョーダン・スミス
|-2
|F
|-2
|68
|68
|13位
|ビクトル・ペレズ
|-2
|F
|-2
|68
|68
|13位
|ヨアキム・ラガーグレン
|-2
|F
|-2
|68
|68
|13位
|久常涼
|-2
|F
|-2
|68
|68
|13位
|スコッティ・シェフラー
|-2
|F
|-2
|68
|68
|13位
|ニック・テイラー
|-2
|F
|-2
|68
|68
|13位
|キム・シウー
|-2
|F
|-2
|68
|68
|13位
|セップ・ストレイカ
|-2
|F
|-2
|68
|68
|13位
|バド・コーリー
|-2
|F
|-2
|68
|68
|13位
|コリン・モリカワ
|-2
|F
|-2
|68
|68
|24位
|アレックス・フィッツパトリック
|-1
|F
|-1
|69
|69
|24位
|マシュー・サウスゲート
|-1
|F
|-1
|69
|69
|24位
|ベン・グリフィン
|-1
|F
|-1
|69
|69
|24位
|タイレル・ハットン
|-1
|F
|-1
|69
|69
|24位
|ジョン・ラーム
|-1
|F
|-1
|69
|69
|24位
|トミー・フリートウッド
|-1
|F
|-1
|69
|69
|24位
|アントワヌ・ロズネル
|-1
|F
|-1
|69
|69
|24位
|マット・ウォレス
|-1
|F
|-1
|69
|69
|24位
|ローリー・キャンター
|-1
|F
|-1
|69
|69
|24位
|カート・キタヤマ
|-1
|F
|-1
|69
|69
|24位
|ショーン・ノリス
|-1
|F
|-1
|69
|69
|24位
|キーガン・ブラッドリー
|-1
|F
|-1
|69
|69
|24位
|アルドリッチ・ポトギーター
|-1
|F
|-1
|69
|69
|24位
|クリストファー・レイタン
|-1
|F
|-1
|69
|69
|24位
|シェーン・ローリー
|-1
|F
|-1
|69
|69
|39位
|アンディ・サリバン
|0
|F
|0
|70
|70
|39位
|ヘニー・デュプレシ
|0
|F
|0
|70
|70
|39位
|マイケル・トルビョンセン
|0
|F
|0
|70
|70
|39位
|ミンウー・リー
|0
|F
|0
|70
|70
|39位
|ビクトル・ホブラン
|0
|F
|0
|70
|70
|39位
|ラッセル・ヘンリー
|0
|F
|0
|70
|70
|39位
|ジャスティン・トーマス
|0
|F
|0
|70
|70
|39位
|カズマ・コボリ
|0
|F
|0
|70
|70
|39位
|ジャック・マクドナルド
|0
|F
|0
|70
|70
|39位
|エウヘニオ・チャカラ
|0
|F
|0
|70
|70
|39位
|サミ・ヴァリマキ
|0
|F
|0
|70
|70
|39位
|トム・キム
|0
|F
|0
|70
|70
|39位
|ジョン・キーファー
|0
|F
|0
|70
|70
|39位
|ヤイデン・トレイ・シェパー
|0
|F
|0
|70
|70
|39位
|ルーカス・ハーバート
|0
|F
|0
|70
|70
|39位
|クリストファー・ゴッタラップ
|0
|F
|0
|70
|70
|39位
|J.J.スポーン
|0
|F
|0
|70
|70
|39位
|ブルックス・ケプカ
|0
|F
|0
|70
|70
|39位
|ジェイコブ・ブリッジマン
|0
|F
|0
|70
|70
|39位
|キャメロン・ジョン
|0
|F
|0
|70
|70
|39位
|マーカス・プランケット
|0
|F
|0
|70
|70
|60位
|マックス・ホーマ
|+1
|F
|+1
|71
|71
|60位
|リッキー・ファウラー
|+1
|F
|+1
|71
|71
|60位
|ジェイク・ナップ
|+1
|F
|+1
|71
|71
|60位
|トム・マキビン
|+1
|F
|+1
|71
|71
|60位
|レフ・グリンベルグ
|+1
|F
|+1
|71
|71
|60位
|ホセレ・バレスター
|+1
|F
|+1
|71
|71
|60位
|トラビス・スマイス
|+1
|F
|+1
|71
|71
|60位
|サム・スティーブンス
|+1
|F
|+1
|71
|71
|60位
|ラスムス・ホイガード
|+1
|F
|+1
|71
|71
|60位
|アクシャイ・バティア
|+1
|F
|+1
|71
|71
|60位
|アレックス・ノレン
|+1
|F
|+1
|71
|71
|60位
|マーベリック・マクニーリー
|+1
|F
|+1
|71
|71
|60位
|トーマス・スローマン
|+1
|F
|+1
|71
|71
|60位
|永野竜太郎
|+1
|F
|+1
|71
|71
|60位
|ジョン・パリー
|+1
|F
|+1
|71
|71
|60位
|サヒス・ティーガラ
|+1
|F
|+1
|71
|71
|60位
|ベルンド・ウィースバーガー
|+1
|F
|+1
|71
|71
|60位
|コリー・コナーズ
|+1
|F
|+1
|71
|71
|60位
|ビリー・ホーシェル
|+1
|F
|+1
|71
|71
|60位
|J.T.ポストン
|+1
|F
|+1
|71
|71
|60位
|アーロン・ライ
|+1
|F
|+1
|71
|71
|60位
|ルドビグ・オーバーグ
|+1
|F
|+1
|71
|71
|60位
|ザンダー・シャウフェレ
|+1
|F
|+1
|71
|71
|60位
|ニコラス・エチャバリア
|+1
|F
|+1
|71
|71
|60位
|パトリック・キャントレー
|+1
|F
|+1
|71
|71
|85位
|マシュー・ボルドウィン
|+2
|F
|+2
|72
|72
|85位
|ダニエル・ヒリアー
|+2
|F
|+2
|72
|72
|85位
|ライアン・フォックス
|+2
|F
|+2
|72
|72
|85位
|ジョー・ディーン
|+2
|F
|+2
|72
|72
|85位
|アンヘル・アヨラ・ファネガス
|+2
|F
|+2
|72
|72
|85位
|金子駆大
|+2
|F
|+2
|72
|72
|85位
|松山英樹
|+2
|F
|+2
|72
|72
|85位
|ケイレブ・サーラット
|+2
|F
|+2
|72
|72
|85位
|フレデリック・ラクロワ
|+2
|F
|+2
|72
|72
|85位
|マイケル・ブレナン
|+2
|F
|+2
|72
|72
|85位
|キース・ミッチェル
|+2
|F
|+2
|72
|72
|85位
|リー・ハオトン
|+2
|F
|+2
|72
|72
|85位
|マルコ・ペンジ
|+2
|F
|+2
|72
|72
|85位
|マイケル・ホリック
|+2
|F
|+2
|72
|72
|85位
|パトリック・リード
|+2
|F
|+2
|72
|72
|85位
|アダム・スコット
|+2
|F
|+2
|72
|72
|85位
|ニコライ・ホイガード
|+2
|F
|+2
|72
|72
|85位
|ローリー・マキロイ
|+2
|F
|+2
|72
|72
|85位
|マシュー・フィッツパトリック
|+2
|F
|+2
|72
|72
|85位
|ラスムス・ニールガード-ピーターセン
|+2
|F
|+2
|72
|72
|85位
|サム・ベアストー
|+2
|F
|+2
|72
|72
|106位
|マイケル・キム
|+3
|F
|+3
|73
|73
|106位
|アンドリュー・ノバク
|+3
|F
|+3
|73
|73
|106位
|デビッド・デュバル
|+3
|F
|+3
|73
|73
|106位
|ハリス・イングリッシュ
|+3
|F
|+3
|73
|73
|106位
|ジェイソン・デイ
|+3
|F
|+3
|73
|73
|106位
|ジョーダン・スピース
|+3
|F
|+3
|73
|73
|106位
|アレハンドロ・デ・カストロ
|+3
|F
|+3
|73
|73
|106位
|キャメロン・スミス
|+3
|F
|+3
|73
|73
|106位
|ダレン・クラーク
|+3
|F
|+3
|73
|73
|106位
|ケーシー・ジャービス
|+3
|F
|+3
|73
|73
|106位
|メイソン・ハウエル
|+3
|F
|+3
|73
|73
|106位
|中島啓太
|+3
|F
|+3
|73
|73
|106位
|イェスパー・スベンソン
|+3
|F
|+3
|73
|73
|106位
|ジャック・ブキャナン
|+3
|F
|+3
|73
|73
|106位
|サム・バーンズ
|+3
|F
|+3
|73
|73
|106位
|ウィンダム・クラーク
|+3
|F
|+3
|73
|73
|106位
|ティム・ヴィーデマイヤー
|+3
|F
|+3
|73
|73
|106位
|アリステア・ドカティ
|+3
|F
|+3
|73
|73
|106位
|ピーター・ユーライン
|+3
|F
|+3
|73
|73
|106位
|片岡尚之
|+3
|F
|+3
|73
|73
|106位
|ボード・スコーゲン
|+3
|F
|+3
|73
|73
|106位
|比嘉一貴
|+3
|F
|+3
|73
|73
|128位
|マルタン・クーブラ
|+4
|F
|+4
|74
|74
|128位
|ダン・ブラッドベリー
|+4
|F
|+4
|74
|74
|128位
|スチュワート・シンク
|+4
|F
|+4
|74
|74
|128位
|ブライアン・ハーマン
|+4
|F
|+4
|74
|74
|128位
|ダビド・プイグ
|+4
|F
|+4
|74
|74
|128位
|デビッド・ハワード
|+4
|F
|+4
|74
|74
|128位
|フランチェスコ・ラポルタ
|+4
|F
|+4
|74
|74
|135位
|ジェームズ・ニコラス
|+5
|F
|+5
|75
|75
|135位
|フィファ・ラオパックディ
|+5
|F
|+5
|75
|75
|135位
|マテオ・プルチーニ
|+5
|F
|+5
|75
|75
|135位
|スコット・ビンセント
|+5
|F
|+5
|75
|75
|135位
|ジャスティン・ローズ
|+5
|F
|+5
|75
|75
|135位
|ティガー・クリステンセン
|+5
|F
|+5
|75
|75
|135位
|マシュー・マッカーティ
|+5
|F
|+5
|75
|75
|142位
|米澤蓮
|+6
|F
|+6
|76
|76
|142位
|エリック・コール
|+6
|F
|+6
|76
|76
|142位
|マックス・グレイザーマン
|+6
|F
|+6
|76
|76
|142位
|ホアキン・ニーマン
|+6
|F
|+6
|76
|76
|142位
|ダニエル・バーガー
|+6
|F
|+6
|76
|76
|142位
|ネビル・ルイター
|+6
|F
|+6
|76
|76
|148位
|マシュー・ジョーダン
|+7
|F
|+7
|77
|77
|148位
|ハム・ジョンウ
|+7
|F
|+7
|77
|77
|148位
|スチュアート・グリーハン
|+7
|F
|+7
|77
|77
|148位
|エイドリアン・サディエル
|+7
|F
|+7
|77
|77
|148位
|ハリー・ホール
|+7
|F
|+7
|77
|77
|148位
|ヤン・ジホ
|+7
|F
|+7
|77
|77
|154位
|ゲーリー・ウッドランド
|+8
|F
|+8
|78
|78
|155位
|オーステン・トラスロウ
|+9
|F
|+9
|79
|79
|156位
|パドレイグ・ハリントン
|+10
|F
|+10
|80
|80
U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！
「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。
「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。
『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。
|大会
|ワールドゴルフパック
|月額プラン
|PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)
|〇
|×
|LPGAツアー(米国女子)
|〇
|×
|全米プロゴルフ選手権
|×
|〇
|全米プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|全英オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|シェブロン選手権
|〇
|〇
|全米女子プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米女子オープン
|〇
|〇
|エビアン選手権
|〇
|〇
|AIG全英女子オープン
|〇
|〇
|DPワールドツアー(欧州男子)
|〇
|×
|LET(欧州女子)
|〇
|×
|アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
|〇
|×
|ニュージーランドオープン
|〇
|×
|JLPGAツアー
|×
|〇
|ステップ・アップ・ツアー
|×
|〇
|TGL
|〇
|×
|各海外ツアーの過去大会映像
|〇
|×
※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。
【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適
U-NEXT
『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。
ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。
U-NEXTモバイルの加入方法
- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
- 「U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
- まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
- 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施
※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。
U-NEXTモバイルの関連情報
- U-NEXTモバイルはeSIM対応？通信速度は速い？料金・開通手順・特典まとめ
- U-NEXTモバイルの評価・口コミまとめ｜サービスの特徴は？
- U-NEXTモバイルとは？料金・通話料・加入手順・ポイント特典まとめ
※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。