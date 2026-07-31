全英オープンゴルフ2026 結果速報・リーダーボード｜渋野日向子、山下美夢有ら日本人選手の成績は？

AIG女子オープンゴルフ(全英女子ゴルフ選手権)」が、7月30日(木)～8月2日(日)にかけて開催される。
本記事では、全英女子オープンゴルフ2026の結果速報・リーダーボードを紹介する。
全英女子オープンゴルフ2026の結果速報・リーダーボード
|順位
|選手
|通算
|ホール
|第1日
|第1ラウンド
|第2ラウンド
|第3ラウンド
|第4ラウンド
|合計
|1位
|ジーノ・ティティクル
|-7
|16:31
|0
|64
|0
|64
|2位
|ユ・ヘラン
|-5
|21:26
|0
|66
|0
|66
|2位
|桑木志帆
|-5
|15:14
|0
|66
|0
|66
|4位
|ヤーリミ・ノー
|-4
|19:58
|0
|67
|0
|67
|4位
|セリーヌ・ビュティエ
|-4
|16:09
|0
|67
|0
|67
|6位
|シャネッティ・ワナセン
|-3
|17:53
|0
|68
|0
|68
|6位
|岩井千怜
|-3
|16:09
|0
|68
|0
|68
|8位
|シャノン・タン
|-2
|22:26
|0
|69
|0
|69
|8位
|ロティ・ウォード
|-2
|21:15
|0
|69
|0
|69
|8位
|西郷真央
|-2
|21:04
|0
|69
|0
|69
|8位
|竹田麗央
|-2
|20:53
|0
|69
|0
|69
|8位
|ディクシャ・ダガー
|-2
|18:26
|0
|69
|0
|69
|8位
|アシュレー・ブハイ
|-2
|17:31
|0
|69
|0
|69
|8位
|チャーリー・ハル
|-2
|16:42
|0
|69
|0
|69
|8位
|ローレン・コフリン
|-2
|16:31
|0
|69
|0
|69
|8位
|パウラ・マルティン・サンペドロ
|-2
|15:25
|0
|69
|0
|69
|17位
|ス・ビンジュ
|-1
|23:21
|0
|70
|0
|70
|17位
|アルピチャヤ・ユボル
|-1
|22:48
|0
|70
|0
|70
|17位
|アレクサンドラ・フォスターリング
|-1
|22:37
|0
|70
|0
|70
|17位
|ヤン・ユンソ
|-1
|20:20
|0
|70
|0
|70
|17位
|キャシー・ポーター
|-1
|19:47
|0
|70
|0
|70
|17位
|アリス・ヒューソン
|-1
|19:14
|0
|70
|0
|70
|17位
|ヤナ・ウィルソン
|18:26
|-1
|0
|70
|0
|70
|17位
|イム・ジンヒ
|-1
|16:58
|0
|70
|0
|70
|17位
|ジェニファー・カプチョ
|-1
|16:20
|0
|70
|0
|70
|26位
|アナベル・フラー
|0
|23:21
|0
|71
|0
|71
|26位
|カン・ミンジ
|0
|22:48
|0
|71
|0
|71
|26位
|ミミ・ローズ
|0
|21:42
|0
|71
|0
|71
|26位
|リディア・コ
|0
|21:26
|0
|71
|0
|71
|26位
|アンドレア・リー
|0
|21:15
|0
|71
|0
|71
|26位
|リン・グラント
|0
|20:42
|0
|71
|0
|71
|26位
|シュ・ウェイリン
|0
|19:36
|0
|71
|0
|71
|26位
|レオニエ・ハルム
|0
|19:25
|0
|71
|0
|71
|26位
|ノーラ・コムライネン
|0
|18:15
|0
|71
|0
|71
|26位
|ロビン・チェ
|0
|18:04
|0
|71
|0
|71
|26位
|ハナ・グリーン
|0
|16:42
|0
|71
|0
|71
|37位
|ピア・バブニック
|+1
|23:32
|0
|72
|0
|72
|37位
|笹生優花
|+1
|22:26
|0
|72
|0
|72
|37位
|ジェニー・シン
|+1
|22:15
|0
|72
|0
|72
|37位
|エイミー・ヤン
|+1
|22:04
|0
|72
|0
|72
|37位
|岩井明愛
|+1
|21:15
|0
|72
|0
|72
|37位
|キム・セヨン
|+1
|20:53
|0
|72
|0
|72
|37位
|アリソン・リー
|+1
|20:20
|0
|72
|0
|72
|37位
|勝みなみ
|+1
|19:58
|0
|72
|0
|72
|37位
|ポリー・マック
|+1
|18:37
|0
|72
|0
|72
|37位
|イ・ミヒャン
|+1
|17:42
|0
|72
|0
|72
|37位
|ブルック・ヘンダーソン
|+1
|16:42
|0
|72
|0
|72
|37位
|山下美夢有
|+1
|16:31
|0
|72
|0
|72
|37位
|カサンドラ・アレクサンダー
|+1
|15:47
|0
|72
|0
|72
|37位
|ルーシー・リー
|+1
|15:14
|0
|72
|0
|72
|37位
|原英莉花
|+1
|14:52
|0
|72
|0
|72
|37位
|ヤン・ジン
|+1
|14:30
|0
|72
|0
|72
|53位
|ジョディ・エワート
|+2
|23:10
|0
|73
|0
|73
|53位
|エスター・ヘンセライト
|+2
|21:53
|0
|73
|0
|73
|53位
|チェ・ヘジン
|+2
|21:42
|0
|73
|0
|73
|53位
|ネリー・コルダ
|+2
|21:26
|0
|73
|0
|73
|53位
|荒木優奈
|+2
|20:53
|0
|73
|0
|73
|53位
|申ジエ
|+2
|20:31
|0
|73
|0
|73
|53位
|マリア・ホセ・マリーン
|+2
|20:09
|0
|73
|0
|73
|53位
|アンナ・ノルドクビスト
|+2
|19:47
|0
|73
|0
|73
|53位
|アマンダ・ドハーティー
|+2
|19:14
|0
|73
|0
|73
|53位
|アウンチサ・ウタマ
|+2
|18:48
|0
|73
|0
|73
|53位
|シャーロット・ノートン
|+2
|18:04
|0
|73
|0
|73
|53位
|ポーリーヌ・ルサン=ブシャール
|+2
|17:53
|0
|73
|0
|73
|53位
|菅楓華
|+2
|17:31
|0
|73
|0
|73
|53位
|パジャレー・アナナルカルン
|+2
|17:20
|0
|73
|0
|73
|53位
|レオナ・マグワイア
|+2
|17:20
|0
|73
|0
|73
|53位
|パティ・タバタナキト
|+2
|17:09
|0
|73
|0
|73
|53位
|アリセン・コープス
|+2
|16:58
|0
|73
|0
|73
|53位
|畑岡奈紗
|+2
|16:20
|0
|73
|0
|73
|53位
|イン・ルオニン
|+2
|16:20
|0
|73
|0
|73
|53位
|ガビー・ロペス
|+2
|16:09
|0
|73
|0
|73
|53位
|アリヤ・ジュタヌガーン
|+2
|15:47
|0
|73
|0
|73
|53位
|カジサ・アルウェフィヤル
|+2
|14:41
|0
|73
|0
|73
|75位
|アンナ・ザヌッソ
|+3
|23:10
|0
|74
|0
|74
|75位
|カーラ・ゲイナー
|+3
|22:48
|0
|74
|0
|74
|75位
|ジュリア・ロペス・ラミレス
|+3
|22:04
|0
|74
|0
|74
|75位
|イ・ソミ
|+3
|21:53
|0
|74
|0
|74
|75位
|ユン・イナ
|+3
|20:20
|0
|74
|0
|74
|75位
|カルロタ・シガンダ
|+3
|20:09
|0
|74
|0
|74
|75位
|アディティ・アショク
|+3
|19:36
|0
|74
|0
|74
|75位
|キム・ミンソン7
|+3
|17:42
|0
|74
|0
|74
|75位
|メーガン・カン
|+3
|17:09
|0
|74
|0
|74
|75位
|マヤ・スターク
|+3
|16:58
|0
|74
|0
|74
|75位
|渋野日向子
|+3
|15:58
|0
|74
|0
|74
|75位
|ローズ・チャン
|+3
|15:36
|0
|74
|0
|74
|75位
|ジェニー・ベ
|+3
|15:25
|0
|74
|0
|74
|75位
|永井花奈
|+3
|15:03
|0
|74
|0
|74
|75位
|アガテ・レスヌ
|+3
|14:30
|0
|74
|0
|74
|90位
|ベル・ワードル
|+4
|23:32
|0
|75
|0
|75
|90位
|マノン・デ・ロイ
|+4
|22:59
|0
|75
|0
|75
|90位
|キム・インキョン
|+4
|22:59
|0
|75
|0
|75
|90位
|ペリーン・デラクール
|+4
|22:15
|0
|75
|0
|75
|90位
|リンディ・ダンカン
|+4
|22:04
|0
|75
|0
|75
|90位
|グレース・キム
|+4
|21:42
|0
|75
|0
|75
|90位
|キム・ヒョージュ
|+4
|21:04
|0
|75
|0
|75
|90位
|ミンジー・リー
|+4
|21:04
|0
|75
|0
|75
|90位
|コ・ジンヨン
|+4
|20:42
|0
|75
|0
|75
|90位
|オーストン・キム
|+4
|20:31
|0
|75
|0
|75
|90位
|ステファニー・キリアコウ
|+4
|19:58
|0
|75
|0
|75
|90位
|ジーナ・キム
|+4
|18:37
|0
|75
|0
|75
|90位
|リウ・ユ
|+4
|17:53
|0
|75
|0
|75
|90位
|デウィ・ウェーバー
|+4
|17:31
|0
|75
|0
|75
|90位
|ファン・ヨウミン
|+4
|17:20
|0
|75
|0
|75
|90位
|キム・ミンソル
|+4
|17:09
|0
|75
|0
|75
|90位
|バランタン・ドロン
|+4
|15:58
|0
|75
|0
|75
|90位
|キム・アリム
|+4
|15:47
|0
|75
|0
|75
|90位
|リリア・ヴ
|+4
|15:36
|0
|75
|0
|75
|90位
|アンナ・ファン
|+4
|15:25
|0
|75
|0
|75
|90位
|ナンナ・コルザ・マジソン
|+4
|15:03
|0
|75
|0
|75
|90位
|キアラ・タンブリーニ
|+4
|14:52
|0
|75
|0
|75
|90位
|ローレン・ウォルシュ
|+4
|14:30
|0
|75
|0
|75
|113位
|アンナ・フォスター
|+5
|23:32
|0
|76
|0
|76
|113位
|カロライナ・ロペスチャカラ
|+5
|22:59
|0
|76
|0
|76
|113位
|古江彩佳
|+5
|21:53
|0
|76
|0
|76
|113位
|キアラ・ロメロ
|+5
|20:42
|0
|76
|0
|76
|113位
|カリス・デイビッドソン
|+5
|20:09
|0
|76
|0
|76
|113位
|アメリア・ガービー
|+5
|19:25
|0
|76
|0
|76
|113位
|クロエ・ウィリアムズ
|+5
|19:14
|0
|76
|0
|76
|113位
|アナ・ペラエス・トリビノ
|+5
|18:48
|0
|76
|0
|76
|113位
|カルラ・テヘド
|+5
|18:26
|0
|76
|0
|76
|113位
|ローレン・クランプ
|+5
|18:15
|0
|76
|0
|76
|113位
|ナタリヤ・グセバ
|+5
|18:15
|0
|76
|0
|76
|113位
|ニコール・ボロッホ・エストラップ
|+5
|17:42
|0
|76
|0
|76
|113位
|ジョージア・ホール
|+5
|15:58
|0
|76
|0
|76
|113位
|ヘレン・ブリエム
|+5
|15:14
|0
|76
|0
|76
|113位
|メラニー・グリーン
|+5
|14:52
|0
|76
|0
|76
|128位
|サラ・コスコワ
|+6
|23:21
|0
|77
|0
|77
|128位
|ナスタシア・ナドー
|+6
|22:37
|0
|77
|0
|77
|128位
|ヤニ・ツェン
|+6
|22:37
|0
|77
|0
|77
|128位
|チョン・インジ
|+6
|20:31
|0
|77
|0
|77
|128位
|ヴァネッサ・ブーヴェ
|+6
|18:48
|0
|77
|0
|77
|128位
|エズメ・ハミルトン
|+6
|15:03
|0
|77
|0
|77
|128位
|ケルシー・ベネット
|+6
|14:41
|0
|77
|0
|77
|128位
|チャン・ウェイウェイ
|+6
|14:41
|0
|77
|0
|77
|136位
|リュー・ヤン
|+7
|22:26
|0
|78
|0
|78
|136位
|ダニエラ・ダルケア
|+7
|18:37
|0
|78
|0
|78
|136位
|ライアン・オトゥール
|+7
|18:04
|0
|78
|0
|78
|139位
|ジャスティス・ボシオ
|+8
|23:10
|0
|79
|0
|79
|139位
|髙橋彩華
|+8
|19:47
|0
|79
|0
|79
|141位
|ダーシー・ハリー
|+9
|19:36
|0
|80
|0
|80
|141位
|佐久間朱莉
|+9
|15:36
|0
|80
|0
|80
|143位
|スミラ・ソーンダービー
|+10
|19:25
|0
|81
|0
|81
|144位
|ソフィア・ポポフ
|+14
|22:15
|0
|85
|0
|85
全英女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法
U-NEXT
全英女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全英女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。
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U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法
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U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！
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「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。
『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。
|大会
|ワールドゴルフパック
|月額プラン
|PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)
|〇
|×
|LPGAツアー(米国女子)
|〇
|×
|全米プロゴルフ選手権
|×
|〇
|全米プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|全英オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|シェブロン選手権
|〇
|〇
|全米女子プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米女子オープン
|〇
|〇
|エビアン選手権
|〇
|〇
|AIG全英女子オープン
|〇
|〇
|DPワールドツアー(欧州男子)
|〇
|×
|LET(欧州女子)
|〇
|×
|アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
|〇
|×
|ニュージーランドオープン
|〇
|×
|JLPGAツアー
|×
|〇
|ステップ・アップ・ツアー
|×
|〇
|TGL
|〇
|×
|各海外ツアーの過去大会映像
|〇
|×
※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。
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U-NEXT
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U-NEXTモバイルの関連情報
- U-NEXTモバイルはeSIM対応？通信速度は速い？料金・開通手順・特典まとめ
- U-NEXTモバイルの評価・口コミまとめ｜サービスの特徴は？
- U-NEXTモバイルとは？料金・通話料・加入手順・ポイント特典まとめ
※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。