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全英女子オープンゴルフ2026はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

全英オープンゴルフ2026 結果速報・リーダーボード｜渋野日向子、山下美夢有ら日本人選手の成績は？

全英女子オープンゴルフ2026の結果速報、リーダーボード。渋野日向子、山下美夢有らのラウンド成績まとめ。

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本記事では、全英女子オープンゴルフ2026の結果速報・リーダーボードを紹介する。

全英女子オープンゴルフ2026の結果速報・リーダーボード

順位選手通算ホール第1日第1ラウンド第2ラウンド第3ラウンド第4ラウンド合計
1位ジーノ・ティティクル-716:310640  64
2位ユ・ヘラン-521:260660  66
2位桑木志帆-515:140660  66
4位ヤーリミ・ノー-419:580670  67
4位セリーヌ・ビュティエ-416:090670  67
6位シャネッティ・ワナセン-317:530680  68
6位岩井千怜-316:090680  68
8位シャノン・タン-222:260690  69
8位ロティ・ウォード-221:150690  69
8位西郷真央-221:040690  69
8位竹田麗央-220:530690  69
8位ディクシャ・ダガー-218:260690  69
8位アシュレー・ブハイ-217:310690  69
8位チャーリー・ハル-216:420690  69
8位ローレン・コフリン-216:310690  69
8位パウラ・マルティン・サンペドロ-215:250690  69
17位ス・ビンジュ-123:210700  70
17位アルピチャヤ・ユボル-122:480700  70
17位アレクサンドラ・フォスターリング-122:370700  70
17位ヤン・ユンソ-120:200700  70
17位キャシー・ポーター-119:470700  70
17位アリス・ヒューソン-119:140700  70
17位ヤナ・ウィルソン18:26-10700  70
17位イム・ジンヒ-116:580700  70
17位ジェニファー・カプチョ-116:200700  70
26位アナベル・フラー023:210710  71
26位カン・ミンジ022:480710  71
26位ミミ・ローズ021:420710  71
26位リディア・コ021:260710  71
26位アンドレア・リー021:150710  71
26位リン・グラント020:420710  71
26位シュ・ウェイリン019:360710  71
26位レオニエ・ハルム019:250710  71
26位ノーラ・コムライネン018:150710  71
26位ロビン・チェ018:040710  71
26位ハナ・グリーン016:420710  71
37位ピア・バブニック+123:320720  72
37位笹生優花+122:260720  72
37位ジェニー・シン+122:150720  72
37位エイミー・ヤン+122:040720  72
37位岩井明愛+121:150720  72
37位キム・セヨン+120:530720  72
37位アリソン・リー+120:200720  72
37位勝みなみ+119:580720  72
37位ポリー・マック+118:370720  72
37位イ・ミヒャン+117:420720  72
37位ブルック・ヘンダーソン+116:420720  72
37位山下美夢有+116:310720  72
37位カサンドラ・アレクサンダー+115:470720  72
37位ルーシー・リー+115:140720  72
37位原英莉花+114:520720  72
37位ヤン・ジン+114:300720  72
53位ジョディ・エワート+223:100730  73
53位エスター・ヘンセライト+221:530730  73
53位チェ・ヘジン+221:420730  73
53位ネリー・コルダ+221:260730  73
53位荒木優奈+220:530730  73
53位申ジエ+220:310730  73
53位マリア・ホセ・マリーン+220:090730  73
53位アンナ・ノルドクビスト+219:470730  73
53位アマンダ・ドハーティー+219:140730  73
53位アウンチサ・ウタマ+218:480730  73
53位シャーロット・ノートン+218:040730  73
53位ポーリーヌ・ルサン=ブシャール+217:530730  73
53位菅楓華+217:310730  73
53位パジャレー・アナナルカルン+217:200730  73
53位レオナ・マグワイア+217:200730  73
53位パティ・タバタナキト+217:090730  73
53位アリセン・コープス+216:580730  73
53位畑岡奈紗+216:200730  73
53位イン・ルオニン+216:200730  73
53位ガビー・ロペス+216:090730  73
53位アリヤ・ジュタヌガーン+215:470730  73
53位カジサ・アルウェフィヤル+214:410730  73
75位アンナ・ザヌッソ+323:100740  74
75位カーラ・ゲイナー+322:480740  74
75位ジュリア・ロペス・ラミレス+322:040740  74
75位イ・ソミ+321:530740  74
75位ユン・イナ+320:200740  74
75位カルロタ・シガンダ+320:090740  74
75位アディティ・アショク+319:360740  74
75位キム・ミンソン7+317:420740  74
75位メーガン・カン+317:090740  74
75位マヤ・スターク+316:580740  74
75位渋野日向子+315:580740  74
75位ローズ・チャン+315:360740  74
75位ジェニー・ベ+315:250740  74
75位永井花奈+315:030740  74
75位アガテ・レスヌ+314:300740  74
90位ベル・ワードル+423:320750  75
90位マノン・デ・ロイ+422:590750  75
90位キム・インキョン+422:590750  75
90位ペリーン・デラクール+422:150750  75
90位リンディ・ダンカン+422:040750  75
90位グレース・キム+421:420750  75
90位キム・ヒョージュ+421:040750  75
90位ミンジー・リー+421:040750  75
90位コ・ジンヨン+420:420750  75
90位オーストン・キム+420:310750  75
90位ステファニー・キリアコウ+419:580750  75
90位ジーナ・キム+418:370750  75
90位リウ・ユ+417:530750  75
90位デウィ・ウェーバー+417:310750  75
90位ファン・ヨウミン+417:200750  75
90位キム・ミンソル+417:090750  75
90位バランタン・ドロン+415:580750  75
90位キム・アリム+415:470750  75
90位リリア・ヴ+415:360750  75
90位アンナ・ファン+415:250750  75
90位ナンナ・コルザ・マジソン+415:030750  75
90位キアラ・タンブリーニ+414:520750  75
90位ローレン・ウォルシュ+414:300750  75
113位アンナ・フォスター+523:320760  76
113位カロライナ・ロペスチャカラ+522:590760  76
113位古江彩佳+521:530760  76
113位キアラ・ロメロ+520:420760  76
113位カリス・デイビッドソン+520:090760  76
113位アメリア・ガービー+519:250760  76
113位クロエ・ウィリアムズ+519:140760  76
113位アナ・ペラエス・トリビノ+518:480760  76
113位カルラ・テヘド+518:260760  76
113位ローレン・クランプ+518:150760  76
113位ナタリヤ・グセバ+518:150760  76
113位ニコール・ボロッホ・エストラップ+517:420760  76
113位ジョージア・ホール+515:580760  76
113位ヘレン・ブリエム+515:140760  76
113位メラニー・グリーン+514:520760  76
128位サラ・コスコワ+623:210770  77
128位ナスタシア・ナドー+622:370770  77
128位ヤニ・ツェン+622:370770  77
128位チョン・インジ+620:310770  77
128位ヴァネッサ・ブーヴェ+618:480770  77
128位エズメ・ハミルトン+615:030770  77
128位ケルシー・ベネット+614:410770  77
128位チャン・ウェイウェイ+614:410770  77
136位リュー・ヤン+722:260780  78
136位ダニエラ・ダルケア+718:370780  78
136位ライアン・オトゥール+718:040780  78
139位ジャスティス・ボシオ+823:100790  79
139位髙橋彩華+819:470790  79
141位ダーシー・ハリー+919:360800  80
141位佐久間朱莉+915:360800  80
143位スミラ・ソーンダービー+1019:250810  81
144位ソフィア・ポポフ+1422:150850  85

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全英女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

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「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会ワールドゴルフパック月額プラン
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LPGAツアー(米国女子)×
全米プロゴルフ選手権×
全米プロゴルフ選手権
全米オープンゴルフ選手権
全英オープンゴルフ選手権
シェブロン選手権
全米女子プロゴルフ選手権
全米女子オープン
エビアン選手権
AIG全英女子オープン
DPワールドツアー(欧州男子)×
LET(欧州女子)×
アジアンツアー・インターナショナルシリーズ×
ニュージーランドオープン×
JLPGAツアー×
ステップ・アップ・ツアー×
TGL×
各海外ツアーの過去大会映像×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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