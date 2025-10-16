Lemino密着ドキュメンタリー The Greatest Night井上尚弥vsムロジョン・アフマダリエフの配信視聴方法

スーパーバンタム級4団体統一王者ボクシング・井上尚弥のドキュメンタリー番組「密着ドキュメンタリー The Greatest Night井上尚弥vsムロジョン・アフマダリエフ」が、10月16日から配信される。

本記事では、「密着ドキュメンタリー The Greatest Night井上尚弥vsムロジョン・アフマダリエフ」の放送/配信予定、無料視聴方法を紹介する。

密着ドキュメンタリー The Greatest Night井上尚弥vsムロジョン・アフマダリエフ｜放送・配信予定

「密着ドキュメンタリー The Greatest Night井上尚弥vsムロジョン・アフマダリエフ」は、9月14日に行われたWBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、ムロジョン・アフマダリエフ戦のドキュメンタリー番組。

試合直前の減量や試合当日での激闘の裏側に密着。そして、井上尚弥選手本人が試合に対する想いと勝因をLeminoへの独占インタビューで語っている。

「密着ドキュメンタリー The Greatest Night井上尚弥vsムロジョン・アフマダリエフ」は、ネット動画配信サービスの『Lemino』で2025年10月16日(木)10:00より配信される。

密着ドキュメンタリー The Greatest Night井上尚弥vsムロジョン・アフマダリエフ｜視聴方法

「密着ドキュメンタリー The Greatest Night井上尚弥vsムロジョン・アフマダリエフ」はLeminoで配信。Leminoプレミアムの登録が必要だが、31日間の無料体験視聴ができる。また、すでに配信されているサム・グッドマン戦とキム・イェジュン戦の密着ドキュメンタリー「井上尚弥〜孤高の王者の未来図〜」もLeminoで視聴可能だ。

プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、まずは気軽に体験利用してみよう。

【手順1】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順2】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順3】決済情報を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

井上尚弥 関連情報

