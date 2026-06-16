『The Athletic』は、アルネ・スロットの解任がモハメド・サラーの将来計画にどう影響するかを把握している。

アルネ・スロット監督の解任で、モハメド・サラーがリヴァプールに残る可能性がわずかに生まれた。だが『The Athletic』は、その可能性は「皆無」と報じている。

昨季、サラーはメディアを通じてスロットを強く批判し、両者の関係は決裂。サラーは「突然関係が断たれた。理由が分からない。誰かが私を追い出そうとしている」と語った。

結局二人は和解したが、その後もサラがスロットの解任に大きく関与したとの報道があり、今夏の去就は不明のままだった。

『The Athletic』は、サラーがリヴァプールに残る可能性は「絶対にない」と断言。同メディアによると、サラーは9年近くに及ぶ活躍を称えられ、シーズン終了時にアンフィールドで適切な送別を受けたという。

「すべての関係者が今が別れる適切な時期だと合意した。サラは協議を主導し、3月にリヴァプールが契約最終年を事実上取り消すことに同意した。その後のスロットの退任やイラオラの就任はこの事実に影響しない」

現在、サラーはエジプト代表としてワールドカップに出場中で、ベルギー戦でもその動きが注目された。 後半途中で交代を命じられたが、本人は納得していない様子だった。番組『Vandaag Inside』ではレネ・ファン・デル・ハイプが「今夜、監督の部屋へ行って『モがOKと言わない限り、もうこんなことはやめろ』と言うだろう」と皮肉った。

「そうなれば、この監督も辞めざるを得なくなるだろう。あの男は、自分の全盛期が過ぎているという事実を受け入れられないんだ」とヨハン・デルクセン。ファン・デル・ガイプは「全盛期は過ぎ去った。それはあり得ることだ。だが、自分自身がそれを感じ取れないなんて、私には理解できない」と結んだ。