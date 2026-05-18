『The Athletic』によると、サラーは1つの条件を満たせばリヴァプールに残留したいという。

『The Athletic』によると、モハメド・サラーはリヴァプール残留を検討している。その条件はアルネ・スロット監督の退任だ。

同メディアによると、エジプトの親しい関係者は、退団表明後も残留の可能性が残っていると示唆した。

そのために、スロット監督やスタッフ、クラブ幹部の交代を要求している。

先週末、ヴィラに4－2で敗れた翌日、サラーはSNSでファンにメッセージを送り、スロット監督を痛烈に批判した。

「私はこのクラブが疑心暗鬼の集団から信じる者たちへ、そしてチャンピオンへと変わるのを見てきた」と33歳の右ウイングは綴った。「多大な努力が払われ、私は常にリヴァプールを助けるために全力を尽くしてきた。それ以上に誇りに思うことはない」

「私は、リヴァプールが再び、対戦相手が恐れるような、アグレッシブで攻撃的なチームになるのを見たい」と、このウイングは語った。「リヴァプールはタイトルを勝ち取るべきチームだ。それが私が知るサッカーであり、取り戻し、維持すべきアイデンティティだ。」

最後に、スロット監督へ「議論の余地はない。リヴァプールの全員がそれに順応すべきだ」と断じた。

このエジプト人選手は、リヴァプールのような名門は時折の勝利では不十分だと強調。「たまに勝つだけではリヴァプールの姿ではない。どのチームも勝つが、リヴァプールは常にタイトルを争うべきだ」と語った。

この投稿にはアンドリュー・ロバートソン、ドミニク・ソボスライ、ミロシュ・ケルケズ、ジェレミー・フリンポン、エキティケ、ジョーンズ、ハーヴェイ・エリオット、遠藤航、ロベルト・フィルミーノ、ジョルジーニョ・ワイナルドゥムなど、多くの現・元チームメイトが「いいね！」をした。

さらに今回はソボスライ、ケルケズ、ヴィルツとの写真を投稿。多くのリヴァプールファンは「ほら、彼らは私の味方だ」というメッセージだと受け止めた。