『The Athletic』記者のダニエル・テイラーは先週末、フェイエノールトのFWラヒーム・スターリングを視察するためデ・クープを訪れた。しかし31歳のイングランド人選手は出場せず、1分もプレーしなかった。

それでもテイラーはロッテルダム訪問と1－1で終わったフェイエノールト対AZの試合レポートを執筆。内容はスターリングにとって痛々しいものだった。

取材準備の段階でヤン・エヴェルセに電話した際、彼はこう漏らした。「スターリングを見に来るのか？上司は君を尊重していないのか？もう終わりだ。私の見方が間違っていることを願うが、そうは思えない。ネット上の反応を見てみろ、ファンは彼を徹底的に叩き潰している。」

「彼はコンディションが悪い。3、4回スプリントすると、20分は消える。爆発力がなく、足に躓き、躊躇し、ミスを恐れている。 1対1でDFを抜き去れない。自信がない。やりたいことができないと分かっているからだ。選手には同情しないが、彼には同情する」と辛口なエバースは語った。

ロッテルダムのフェイエノールト・サポーターも彼に熱狂していないとテイラーは指摘し、スターリングの時代は終わったと結論づけている。

日曜の試合はスターリングのロッテルダムでの“別れ”を告げる一戦だった。4試合中3度、彼は90分間ベンチに留まった。奇妙に聞こえるかもしれないが、ファン・ペルシーは彼を起用せず、さらなる嘲笑から守ったのではないか—テイラーはそう結んだ。

テイラーもエバースと同様に同情を示す。「日曜の試合でスターリングはベンチに一人。片側に2席、反対側に3席の空席があった。彼はオランダメディアを避け、試合前インタビューも拒否した。」

その夜遅く、マルカス・ラッシュフォードはFCバルセロナの一員としてクラシコで得点を挙げ、スペインリーグ優勝に貢献した。3歳年下の彼はかつてスターリングとよく比較されたが、今は二人で異なる道を歩んでいる。

それでも試合終了間際、デ・クープでは心温まる場面があった。「その日の他の出来事に比べ、少し趣が異なっていた。観衆がスターリングの名前を唱和し、一瞬、かつての輝きを取り戻したようだった。」