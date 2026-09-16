サッカーU-21日本代表は9月16日(水)、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」のグループステージ第1戦で香港代表と対戦する。
本記事では、日本vs香港の地上波テレビ放送、無料ネット配信、視聴方法を紹介する。
サッカー男子日本vs香港の試合日程は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)に出場するU-21日本代表は、2026年9月16日(水)にグループステージ初戦を迎える。
対戦相手は香港代表(ホンコン・チャイナ)で、試合開始は19:30予定となっている。
- 大会：第20回アジア競技大会 男子サッカー競技
- ラウンド：グループステージ 第1戦
- 開始日時：2026年9月16日(水)19:30
- 対戦カード：日本代表 vs 香港代表
サッカー男子日本vs香港の地上波テレビ中継はある？
日本vs香港は、地上波『TBS系列』でテレビ放送される予定となっている。
アジア競技大会2026の男子サッカーでは、日本のグループステージ第1戦から『TBS系列』が中継を実施。大会初戦を地上波テレビで視聴することができる。
チャンネル
形態
中継有無
TBS系列
地上波テレビ
〇
サッカー男子日本vs香港の無料配信はどこで見られる？
日本vs香港は、ネット『U-NEXT』でライブ＆見逃し配信が予定されている。『U-NEXT』には31日間無料トライアル期間があり、期間中はアジア大会2026のサッカー競技を含む対象の見放題作品が視聴可能。無料トライアル期間中に解約した場合は、支払いが発生しない。
また、『TVer』でも地上波『TBS系列』の中継を同時配信予定となっている。
サービス
形態
中継内容
U-NEXT
ネット
ライブ＆見逃し配信
TVer
ネット
ライブ配信
サッカー男子日本vs香港のおすすめ視聴方法
前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の日本vs香港は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。