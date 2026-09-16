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20250930 yokoyma umeki(C)Getty images
【アジア大会】サッカー男子日本vs香港はU-NEXTがライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

サッカー男子日本代表vs香港代表の地上波テレビ中継はある？無料配信はどこで見られる？｜アジア競技大会2026

Asian Games
日本U23
香港 U23
日本U23 対 香港 U23

【アジア競技大会2026】U-21日本代表対香港代表の地上波テレビ放送はある？どこで見られる？中継局、無料ネット配信予定を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

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サッカーU-21日本代表は9月16日(水)、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」のグループステージ第1戦で香港代表と対戦する。

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本記事では、日本vs香港の地上波テレビ放送、無料ネット配信、視聴方法を紹介する。

サッカー男子日本vs香港の試合日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)に出場するU-21日本代表は、2026年9月16日(水)にグループステージ初戦を迎える。

対戦相手は香港代表(ホンコン・チャイナ)で、試合開始は19:30予定となっている。

  • 大会：第20回アジア競技大会 男子サッカー競技
  • ラウンド：グループステージ 第1戦
  • 開始日時：2026年9月16日(水)19:30
  • 対戦カード：日本代表 vs 香港代表
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サッカー男子日本vs香港の地上波テレビ中継はある？

日本vs香港は、地上波『TBS系列』でテレビ放送される予定となっている。

アジア競技大会2026の男子サッカーでは、日本のグループステージ第1戦から『TBS系列』が中継を実施。大会初戦を地上波テレビで視聴することができる。

チャンネル

形態

中継有無

TBS系列

地上波テレビ

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サッカー男子日本vs香港の無料配信はどこで見られる？

日本vs香港は、ネット『U-NEXT』でライブ＆見逃し配信が予定されている。『U-NEXT』には31日間無料トライアル期間があり、期間中はアジア大会2026のサッカー競技を含む対象の見放題作品が視聴可能。無料トライアル期間中に解約した場合は、支払いが発生しない。

また、『TVer』でも地上波『TBS系列』の中継を同時配信予定となっている。

サービス

形態

中継内容

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

ネット

ライブ＆見逃し配信

TVer

ネット

ライブ配信

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サッカー男子日本vs香港のおすすめ視聴方法

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の日本vs香港は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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