サッカーU-21日本代表は9月16日(水)、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」のグループステージ第1戦で香港代表と対戦する。

本記事では、日本vs香港の地上波テレビ放送、無料ネット配信、視聴方法を紹介する。

サッカー男子日本vs香港の試合日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)に出場するU-21日本代表は、2026年9月16日(水)にグループステージ初戦を迎える。

対戦相手は香港代表(ホンコン・チャイナ)で、試合開始は19:30予定となっている。

大会：第20回アジア競技大会 男子サッカー競技

ラウンド：グループステージ 第1戦

開始日時：2026年9月16日(水)19:30

対戦カード：日本代表 vs 香港代表

サッカー男子日本vs香港の地上波テレビ中継はある？

日本vs香港は、地上波『TBS系列』でテレビ放送される予定となっている。

アジア競技大会2026の男子サッカーでは、日本のグループステージ第1戦から『TBS系列』が中継を実施。大会初戦を地上波テレビで視聴することができる。

チャンネル 形態 中継有無 TBS系列 地上波テレビ 〇

サッカー男子日本vs香港の無料配信はどこで見られる？

日本vs香港は、ネット『U-NEXT』でライブ＆見逃し配信が予定されている。『U-NEXT』には31日間無料トライアル期間があり、期間中はアジア大会2026のサッカー競技を含む対象の見放題作品が視聴可能。無料トライアル期間中に解約した場合は、支払いが発生しない。

また、『TVer』でも地上波『TBS系列』の中継を同時配信予定となっている。

サービス 形態 中継内容 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット ライブ＆見逃し配信 TVer ネット ライブ配信

サッカー男子日本vs香港のおすすめ視聴方法

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の日本vs香港は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。