なでしこジャパンは、第20回アジア競技大会の第2戦でベトナム女子代表と対戦する。
本記事では、ベトナムvs日本の地上波テレビ放送の有無やTVer無料配信、おすすめ視聴方法を紹介する。
なでしこジャパン第2戦の日程は？
ベトナムvs日本は、2026年9月17日(木)に行われる。
キックオフは19:30予定。会場は小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)となる。
項目
内容
大会
第20回アジア競技大会 女子サッカー競技
開始日時
2026年9月17日(木)19:30
対戦カード
ベトナム女子代表 vs 日本女子代表
会場
小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)
なでしこジャパン第2戦の地上波テレビ放送・TVer無料配信は？
ベトナムvs日本は、地上波『TBS系列』でテレビ放送されない。
また、『TVer』での無料ライブ配信も予定されていない。
チャンネル
形態
中継有無
TBS系列
地上波
×
TVer
ネット
×
なでしこジャパン第2戦のネット配信は？
ベトナムvs日本は、『U-NEXT』で独占ライブ配信される予定となっている。
番組は9月17日(木)18:40からライブ配信予定。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴可能で、初回登録者は31日間の無料トライアルを利用できる。
チャンネル
形態
中継有無
ネット
独占ライブ＆見逃し配信
ベトナムvs日本のおすすめ視聴方法
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー女子日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。