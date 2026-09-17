なでしこジャパンは、第20回アジア競技大会の第2戦でベトナム女子代表と対戦する。

本記事では、ベトナムvs日本の地上波テレビ放送の有無やTVer無料配信、おすすめ視聴方法を紹介する。

なでしこジャパン第2戦の日程は？

ベトナムvs日本は、2026年9月17日(木)に行われる。

キックオフは19:30予定。会場は小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)となる。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会 女子サッカー競技 開始日時 2026年9月17日(木)19:30 対戦カード ベトナム女子代表 vs 日本女子代表 会場 小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)

なでしこジャパン第2戦の地上波テレビ放送・TVer無料配信は？

ベトナムvs日本は、地上波『TBS系列』でテレビ放送されない。

また、『TVer』での無料ライブ配信も予定されていない。

チャンネル 形態 中継有無 TBS系列 地上波 × TVer ネット ×

なでしこジャパン第2戦のネット配信は？

ベトナムvs日本は、『U-NEXT』で独占ライブ配信される予定となっている。

番組は9月17日(木)18:40からライブ配信予定。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴可能で、初回登録者は31日間の無料トライアルを利用できる。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT ネット 独占ライブ＆見逃し配信

ベトナムvs日本のおすすめ視聴方法

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー女子日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。