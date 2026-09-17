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20260905 basketball japan women(C)Getty images
【アジア大会】バスケ女子初戦はU-NEXTが独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

バスケットボール女子日本代表vs香港代表の地上波テレビ中継はある？アジア大会2026初戦

アジア大会2026初戦のバスケットボール女子日本代表対香港代表は地上波テレビ中継される？放送スケジュールやお得な視聴方法を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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バスケットボール女子日本代表は、第20回アジア競技大会の初戦で香港代表と対戦する。

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本記事では、日本vs香港の地上波テレビ放送の有無やおすすめ視聴方法を紹介する。

アジア大会初戦 日本vs香港の日程は？

日本vs香港は、2026年9月17日(木)に初戦を迎える。

初戦の相手は香港代表で、ティップオフは19:00予定。会場は愛知国際アリーナ(IGアリーナ)となる。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会 女子バスケットボール競技

開始日時

2026年9月17日(木)19:00

対戦カード

日本代表 vs 香港代表

会場

愛知国際アリーナ(IGアリーナ)

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アジア大会初戦 日本vs香港の地上波テレビ放送はある？

第20回アジア競技大会の女子バスケットボール初戦、日本代表vs香港代表は、地上波『TBS系列』でテレビ放送されない

また、『TVer』での無料ライブ配信も予定されていない。

チャンネル

形態

中継有無

TBS系列

地上波

×

TVer

ネット

×

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バスケ女子日本代表・アジア大会初戦のネット配信は？

日本vs香港は、『U-NEXT』で独占ライブ配信される予定となっている。

番組は9月17日(木)18:40からライブ配信予定。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴可能で、初回登録者は31日間の無料トライアルを利用できる。

チャンネル

形態

中継有無

U-NEXT

ネット

独占ライブ＆見逃し配信

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日本vs香港のおすすめ視聴方法

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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